Ιράν: Κυβερνοεπίθεση σε 3 τράπεζες – Επλήγησαν οι τραπεζικές συναλλαγές με κάρτες

Ο κρατικός πάροχος τραπεζικής τεχνολογίας του Ιράν αναφέρει ότι οι κυβερνοεπιθέσεις διέκοψαν τις τραπεζικές υπηρεσίες που βασίζονται σε κάρτες στις Bank Melli, Bank Saderat και Bank Tejarat.

Αυτό οδήγησε σε προσωρινή αναστολή όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με κάρτες στις τρεις τράπεζες για την αποτροπή περαιτέρω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δήλωσε η εταιρεία στην κρατική τηλεόραση, με ομάδες κυβερνοασφάλειας να εργάζονται για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας.

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Ο επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της εταιρείας αναφέρει ότι επηρεάστηκαν όλες οι υπηρεσίες ΑΤΜ, τα τερματικά σημείων πώλησης και οι εφαρμογές για κινητά που συνδέονται με συστήματα καρτών.

Μεγάλες τράπεζες, όπως οι Melli, Saderat, Tejarat και η Τράπεζα Ανάπτυξης Εξαγωγών του Ιράν, αντιμετώπισαν προβλήματα που αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στις 14 Ιουνίου, μετά από κυβερνοεπίθεση που στόχευε μια κοινή υποδομή επικοινωνιών, δήλωσε το συμβούλιο συντονισμού τραπεζών του Ιράν. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να επιλυθούν.

«Δεν έθεσε σε κίνδυνο» δεδομένα πελατών

Οι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το προηγούμενο περιστατικό δεν έθεσε σε κίνδυνο δεδομένα πελατών. Δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση σχετικά με το ποιος πιστεύει το Ιράν ότι βρισκόταν πίσω από τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις.

Οι ιρανικές αρχές έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν εχθρικούς ξένους παράγοντες όπως το Ισραήλ για παρόμοια περιστατικά. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει προηγουμένως τέτοιους ισχυρισμούς.

- Reuters