«Καμίνι»-η-Ευρώπη:-Δεκάδες-νεκροί-από-πνιγμούς-στη-Γαλλία,-κόκκινος-συναγερμός-σε-Ισπανία-και-Ιταλία,-ρεκόρ-θερμοκρασιών-στη-Βρετανία

Ο εθνικός δείκτης θερμότητας (ITN) μέσων κατώτερων θερμοκρασιών σε 30 σταθμούς αναφοράς ήταν 21,6 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 21,4 βαθμοί και είχε καταγραφεί στις 25 Ιουλίου του 2019.

Η νύχτα της Δευτέρας προς σήμερα Τρίτη ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις, το 1947, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

Η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας Μαρινά Φεραρί είχε απευθύνει νωρίτερα έκκληση για σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας. Προσθέτοντας ότι καταλαβαίνει την ανάγκη του κόσμου «να δροσιστεί» και να «καταφύγει στο νερό», απηύθυνε έκκληση να «επιδεικνύεται μεγάλη προσοχή στα σημεία όπου θα πάει κανείς για μπάνιο».

Πρόκειται για μια «θλιβερή μάστιγα», όπως την χαρακτήρισε ο Λεκορνί, ο οποίος προεδρεύει νέου διυπουργικού πυρήνα για την αντιμετώπιση της κρίσης, κατά την έβδομη ημέρα του καύσωνα στη Γαλλία.

Ο καύσωνας που πλήττει τη Γαλλία έχει προκαλέσει «σαράντα θανάτους» από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, «κυρίως νέων», ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη σε λιγότερο από έναν μήνα. Επιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη ότι η κλιματική αλλαγή που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά εντονότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδίως τα κύματα αυτά καύσωνα.

Την ίδια ώρα, σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία τέθηκε σήμερα σε συναγερμό, όπως και πόλεις στην Ιταλία, ενώ η Βρετανία προετοιμάζεται για πρωτοφανείς θερμοκρασίες, καθώς μεγάλο μέρος της Ευρώπης πλήττεται από κύμα καύσωνα και οι Αρχές λαμβάνουν ειδικά μέτρα για να περιορίσουν τις συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών.

Σαράντα άνθρωποι έχουν πνιγεί από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τη ζέστη στη Γαλλία, όπου η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που μετρήθηκε τη νύχτα που πέρασε ήταν οι 28,7 βαθμοί Κελσίου στο Πουζόζ, στη Βαντέ.

Δείτε φωτογραφίες από το Παρίσι:

Η Météo-France επεσήμανε εξάλλου ότι χθες η μέγιστη μέση θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα έφτασε τους 37,8 βαθμούς Κελσίου και ως εκ τούτου ήταν «το πιο ζεστό απόγευμα» που έχει καταγραφεί ποτέ. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκει στον ιστορικό καύσωνα του 2003, με 37,7 βαθμούς Κελσίου στις 5 Αυγούστου του έτους αυτού.

Ήδη από χθες το βράδυ η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι η μέση θερμοκρασία για ολόκληρη τη χθεσινή ημέρα στη Γαλλία κατέγραψε ρεκόρ για μήνα Ιούνιο, φτάνοντας τους 29,2 βαθμούς Κελσίου.

Διακόπηκε η λειτουργία πυρηνικού σταθμού στη νοτιοδυτική Γαλλία

Την ίδια ώρα, η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Γκολφές, στη νοτιοδυτική Γαλλία, διακόπηκε χθες το βράδυ προληπτικά, ανακοίνωσε η εταιρεία εκμετάλλευσής του EDF, καθώς αναμενόταν σήμερα άνοδος στους 28 βαθμούς Κελσίου της θερμοκρασίας των υδάτων του ποταμού Γκαρόν (Γαρούνας) που χρησιμοποιεί για την ψύξη των αντιδραστήρων του.

Η δραστηριότητα των πυρηνικών σταθμών πλαισιώνεται από όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν στην θερμοκρασία των ποταμών που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των αντιδραστήρων τους για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

Σχεδόν το σύνολο της Ισπανίας τέθηκε σε συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες

Σχεδόν το σύνολο της Ισπανίας τέθηκε σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες και μερικές περιοχές της Ανδαλουσίας, στο νότιο τμήμα της, στη Χώρα των Βάσκων, και στην Κανταβρία.

Πιο αναλυτικά, τα περίχωρα της Κόρδοβας στην Ανδαλουσία, από το Μπιλμπάο ως τη Χώρα των Βάσκων και μια επαρχία της Κανταβρίας, στον βορρά, θα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό από τις 13:00 ως τις 21:00 τοπική ώρα (14:00 ως 22:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισπανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Aemet, η οποία προβλέπει έως και 40 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά στη Χώρα των Βάσκων.

Δείτε φωτογραφίες από τη Μαδρίτη:

Κόκκινος συναγερμός σε 15 πόλεις της Ιταλίας

Παράλληλα, το ιταλικό υπουργείο Υγείας κήρυξε σήμερα κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 15 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, και σημείωσε ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 16 αύριο, Τετάρτη. Στην περίπτωση κόκκινου συναγερμού το υπουργείο συνιστά ελαφριά γεύματα, την παραμονή στο σπίτι στη διάρκεια των πιο ζεστών ωρών της ημέρας και να δροσίζεται ο κόσμος με νερό.

Πέντε άνθρωποι πνίγηκαν το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία

Ο καύσωνας αύξησε τον αριθμό των τυχαίων πνιγμών στη Γερμανία, με 5 θανάτους να έχουν καταγραφεί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δύο άνδρες 20 και 22 ετών πνίγηκαν σε λίμνες στη Βαυαρία και μια 79χρονη γυναίκα στη Βαλτική Θάλασσα. Δύο άνθρωποι πνίγηκαν επίσης σε λίμνες στο Βραδεμβούργο και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Σχολεία κλειστά στη Βρετανία, όπου αναμένονται θερμοκρασίες ρεκόρ

Σχολεία θα μείνουν κλειστά ως επί το πλείστον σήμερα στην Αγγλία, και άλλα θα παραμείνουν κλειστά ως την Πέμπτη το βράδυ για την προστασία των παιδιών από τη ζέστη, καθώς η Βρετανία προετοιμάζεται για πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τρεις ημέρες.

Το ρεκόρ θερμοκρασίας για Ιούνιο -35,6 βαθμοί Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 1976 και το 1957- μπορεί να καταρριφθεί ήδη από σήμερα, καθώς στη νότια Αγγλία αναμένεται θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met κήρυξε για αύριο, Τετάρτη, και μεθαύριο Πέμπτη κόκκινο συναγερμό για εξαιρετικά σπάνιο καύσωνα, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήμα του νότου του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, του Λονδίνου και του Μπέρμινγχαμ.

Περιοχές στην κεντρική και τη βόρεια Πορτογαλία μπορεί να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες «κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν»

Περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες «κοντά στα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν», ενώ αλλού, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο, ανακοίνωσε η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA. Τρεις περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό μέχρι σήμερα, διευκρίνισε η Meteo Portugal.

Φόβοι για ρεκόρ θερμοκρασιών στο Βέλγιο

Στο Βέλγιο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι «οι πιο υψηλές που έχουν καταγραφεί ποτέ» στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του βασιλικού μετεωρολογικού ινστιτούτου IRM.

Οι γαλλικές και βελγικές Αρχές ματαίωσαν ή μείωσαν τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες λόγω των φόβων για βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν συμφόρηση και καθυστερήσεις.