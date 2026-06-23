Κτηματολόγιο: «Κλείνει» μια εκκρεμότητα 200 ετών – Μητσοτάκης: Επόμενος σταθμός οι Πολεοδομίες

Μια θεσμική εκκρεμότητα που ταλαιπωρούσε τη χώρα επί σχεδόν δύο αιώνες φτάνει στο τέλος της, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την πορεία του έργου, τόνισε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που για πολλά χρόνια έμοιαζε ακατόρθωτο, αλλά πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του.

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Όπως επισήμανε, η Ελλάδα ήταν το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος του 21ου αιώνα χωρίς ολοκληρωμένο Κτηματολόγιο, μια θεσμική υστέρηση που δημιουργούσε ανασφάλεια στις συναλλαγές, καθυστερήσεις στις επενδύσεις και περιθώρια αδιαφάνειας.

«Αλλάζουμε το κράτος στην πράξη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου με τη συνολικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.

«Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε παθογένειες δεκαετιών, φαινόμενα αδιαφάνειας, αυθαιρεσίας και διαφθοράς που ταλαιπώρησαν τη χώρα. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις εκκρεμότητες μέχρι το 2030», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2019 το έργο της κτηματογράφησης είχε προχωρήσει μόλις στο 38%, ενώ λειτουργούσαν παράλληλα 392 υποθηκοφυλακεία, με διαφορετικές διαδικασίες, χειρόγραφα αρχεία και χιλιάδες εκκρεμότητες. Σήμερα το 99% των δικαιωμάτων της χώρας βρίσκεται σε φάση δημόσιας ανάρτησης και σχεδόν το σύνολο των γεωτεμαχίων διαθέτει πλέον μοναδικό κωδικό ΚΑΕΚ.

«Καθαροί κανόνες σημαίνουν λιγότερες πιέσεις»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στις πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς στις πολεοδομίες.

Όπως σημείωσε, όταν οι κανόνες είναι ξεκάθαροι και οι διαδικασίες ψηφιοποιημένες, μειώνονται δραστικά τα περιθώρια αυθαιρεσίας και οι πιέσεις προς τις δημόσιες υπηρεσίες.

«Όταν οι κανόνες είναι σαφείς και εφαρμόζονται με διαφάνεια, εκλείπει και ο λόγος μία υπηρεσία να αποτελεί αντικείμενο μικροπιέσεων ή συναλλαγών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για τη μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο είχε ληφθεί πολύ πριν οι πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς έρθουν στο φως της δημοσιότητας.

Υπογράμμισε επίσης ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις διαλευκάνθηκαν από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με απόλυτη μυστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Γιάννης Λιάκος/Intime News

Επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση οι Υπηρεσίες Δόμησης

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι το επόμενο μεγάλο βήμα θα είναι η ενσωμάτωση των Υπηρεσιών Δόμησης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Στόχος, όπως είπε, είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, διαφανή και πλήρως ψηφιακού συστήματος διαχείρισης του χώρου, όπου οι πληροφορίες για την ιδιοκτησία, τη δόμηση και τις χρήσεις γης θα συνδέονται μεταξύ τους, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου.

Αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την εξέλιξη αυτή και με μια παλαιότερη πολιτική παρακαταθήκη.

Όπως είπε, το ζήτημα της οργάνωσης του χώρου στην Ελλάδα αποτελούσε διαχρονική προτεραιότητα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναδείξει ήδη από τη δεκαετία του 1990 την ανάγκη ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού και κτηματογράφησης της χώρας.

«Στέρεες λύσεις για το περιβάλλον και την ανάπτυξη»

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και τις παρεμβάσεις στον τρόπο δόμησης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με γνώμονα τη σταθερότητα και τη νομική ασφάλεια.

«Θα δούμε εξελίξεις προς την κατεύθυνση ώστε οι παρεμβάσεις στον οικοδομικό κανονισμό να είναι στέρεες και να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την ανάγκη της χώρας να ανανεώσει ένα κτιριακό απόθεμα που είναι παλιό και ταλαιπωρημένο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 621 εκατομμύρια σελίδες αρχείων και τίτλων ιδιοκτησίας, ενώ πάνω από 563 εκατομμύρια σελίδες είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά για απομακρυσμένη έρευνα, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από ένα σύστημα βασισμένο στο χαρτί σε ένα πλήρως ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το έργο ως μία από τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της τρέχουσας περιόδου, υποστηρίζοντας ότι η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών, μειώνει τις δικαστικές διαμάχες, δημιουργεί σταθερότερο επενδυτικό περιβάλλον και καθιστά το κράτος πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανές.