Μαρκόπουλος:-«Ημέρα-νίκης-και-δικαίωσης-η-τροπολογία-για-τα-δάνεια-του-Νόμου-Κατσέλη»

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος αναφερόμενος στην τροπολογία για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη είπε ότι «σήμερα είναι μια ημέρα νίκης, δικαίωσης με έναν τρόπο που δημιουργεί κοσμογονία.

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Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε και κατά την δεύτερη Ανάγνωσή του, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις» από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και αύριο το πρωί εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

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Το νομοσχέδιο και στην Β’ ανάγνωσή του ψηφίσθηκε από τη ΝΔ. Καταψήφισε το ΚΚΕ ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο στην Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος αναφερόμενος στην τροπολογία για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη είπε ότι «σήμερα είναι μια ημέρα νίκης, δικαίωσης με έναν τρόπο που δημιουργεί κοσμογονία. Αυτή είναι μια ρύθμιση της ΝΔ και Κυριάκου Πιερρακάκη που θα μείνει στην Ιστορία. Γιατί θεσπίζουμε με ένα καταλυτικό και καταληκτικό τρόπο την διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων ανθρώπων που ήταν εγκλωβισμένοι για χρόνια από τον ατελή Νόμο Κατσέλη, ενώ και με τις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου προχωράμε σε 8 ακόμα ευνοϊκές ρυθμίσεις».

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Ο κ. Μαρκόπουλος σχολιάζοντας την στάση της Αντιπολίτευσης σχετικά με την τροπολογία αναρωτήθηκε «εάν ήταν αυτά τα ίδια κόμματα που εδώ και δύο, σχεδόν τρείς εβδομάδες από την ημέρα της έκδοσης της απόφασης του Αρείου Πάγου είχαν επιδοθεί σε ένα μπαράζ διαρκών επιθέσεων προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης γιατί δεν σπεύδει να την υιοθετήσει και να τη νομοθετήσει!». Δεν έχει υπάρξει καμία αργοπορία, ανέφερε ο υφυπουργός καθώς «μέσα σε 18 ημέρες καθίσαμε και μελετήσαμε όλα τα δεδομένα προκειμένου αυτή η ρύθμιση που φέρνουμε να είναι αποτελεσματική».

Ο υφυπουργός είπε πως η ρύθμιση της τροπολογίας είναι «μια απόφαση και πρωτοβουλία της κυβέρνησης που αποτελεί δικαίωση για του πολίτες και την λύση ενός μακροχρόνιου προβλήματος που ακόμα και ο Νόμος Κατσέλη δεν έλυνε» και μάλιστα «με την ευνοϊκότερη εκδοχή της». Παρατήρησε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφερόταν μόνο στον υπολογισμό του τόκου, ενώ η «Ρύθμιση Πιερρακάκη» όπως της ονόμασε κάνει ένα βήμα περαιτέρω και «προβλέπει ότι τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντάς το κεφάλαιο αλλά και τις δόσεις ευεργετώντας με αυτό τον τρόπο των δανειολήπτη».

Ο κ. Μαρκόπουλος, ολοκληρώνοντας την συζήτηση του νομοσχεδίου κατά την δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου είπε πως «η τροπολογία αυτή καταρρίπτει τον μύθο της Αριστεράς ότι “η κυβέρνηση δεν τα βάζει με τις Τράπεζες” καθώς με την ρύθμιση αυτή οι τράπεζες θα πληρώσουν, θα βάλουν λεφτά στον εξωδικαστικό μηχανισμό».

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς από την δική του πλευρά ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην Επιτροπή κατέθεσε και τις τρείς νομοθετικές βελτιώσεις που είχε προαναγγείλει και μεταξύ άλλων αφορούν τις συντάξεις των παθόντων εν υπηρεσία Αστυνομικών και την δυνατότητα να λαμβάνουν το επίδομα εξομάλυνσης και οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί και το δικαιούνται εκ της οργανικής τους θέσης.

- – ΜΠΕ