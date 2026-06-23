Μεγάλου: Η Περιφέρεια Ηπείρου παρέχει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, αναφέρθηκε στη στρατηγική του πιστωτικού ιδρύματος να ενισχύσει την ανάπτυξη της Ηπείρου, κατά την ομιλία του στο συνέδριο με τίτλο «Ήπειρος: οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», που διεξήχθη στα Ιωάννινα.

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Η τράπεζα Πειραιώς διαθέτει μακρά ιστορική παρουσία στην περιοχή της Ηπείρου, με 8 υποκαταστήματα, συνολικές καταθέσεις περίπου 2 δισ. ευρώ και πάνω από 400 εκατ. ευρώ σε χρηματοδοτήσεις για περισσότερες από 680 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια, ενώ τα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά.

Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και του εποικοδομητικού διαλόγου με την Περιφέρεια, τον Δήμο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και το πλεονέκτημα που προσφέρει η ισχυρή παρουσία του πανεπιστημίου και του αντίστοιχου οικοσυστήματος στην περιοχή.

«Η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την καινοτομία είναι εμφανής στη neobank Snappi, που εδρεύει στα Ιωάννινα και προήλθε από τη συνεργασία της Πειραιώς με την τοπική τεχνολογική εταιρεία Natech», πρόσθεσε.

«Η Snappi, η οποία έχει λάβει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για δραστηριότητα πιστωτικού ιδρύματος στην Ευρωζώνη, έχει δημιουργήσει επαφή με τους πελάτες τους τελευταίους έξι μήνες και σήμερα έχει περίπου 200.000 χρήστες ψηφιακής τραπεζικής και 130.000 πελάτες που πραγματοποιούν καταθέσεις, δανειοδοτήσεις και συναλλαγές μέσω της Snappi», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς.

Αναφορικά με τη γενικότερη υποστήριξη επενδύσεων στην περιοχή, ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι είναι κρίσιμο για μια περιοχή να μπορεί να προσφέρει ένα «χαρτοφυλάκιο επενδύσεων», κάτι που υλοποιείται στην Ήπειρο μέσω της καινοτομίας, της γαστρονομίας, των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας και των logistics, καθώς και της προστιθέμενης αξίας από το νέο οδικό δίκτυο μέσω της Ιόνιας Οδού και της Εγνατίας.

«Το τραπεζικό σύστημα έχει ήδη προχωρήσει στο επόμενο στάδιο με ισχυρή ρευστότητα και αναζητά επενδυτικά σχέδια προς χρηματοδότηση. Επομένως, όταν διαθέτεις ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, μειώνεις τον κίνδυνο τόσο για την περιοχή όσο και για τα πιστωτικά ιδρύματα», τόνισε.