Μπρατάκος: Δυνατότητες ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου

Στο επίκεντρο της συνάντησης του προεδρεύοντος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Μπρατάκου, με τον πρέσβη του Λιβάνου στην Ελλάδα, Kenj El Hajal, βρέθηκαν οι οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβάνου, στο ΕΒΕΑ. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο πρόεδρος του Εξαγωγικού Τμήματος του ΕΒΕΑ και μέλος του δ.σ., Μπασσάμ Άζαρ.

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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν οι δυνατότητες επέκτασης της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών, εστιάζοντας στους τομείς του εμπορίου, των τροφίμων, της ενέργειας, των υποδομών, της υγειονομικής περίθαλψης, της φαρμακοβιομηχανίας και των λιμενικών υπηρεσιών. Τονίστηκε η σημασία της λιβανικής επιχειρηματικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για τη διασύνδεση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Ο πρέσβης του Λιβάνου αναφέρθηκε στις δυνατότητες της λιβανικής οικονομίας, στον ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου και της λιβανικής διασποράς, καθώς και στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ ελληνικών και λιβανικών επιχειρήσεων. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίστηκε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την προώθηση οικονομικών συνεργασιών με αμοιβαίο όφελος.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις αυξάνονται, η οικονομική συνεργασία μπορεί να αποτελέσει ένα σταθερό πεδίο για συνεννόηση, δημιουργία και αμοιβαίο όφελος. Το ΕΒΕΑ υποστηρίζει ανελλιπώς την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με αγορές που παρουσιάζουν δυναμική και προοπτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων της Ελλάδας και του Λιβάνου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, τα τρόφιμα, η υγεία και οι υπηρεσίες».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με διάθεση για ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών, καθώς και για διερεύνηση νέων δυνατοτήτων συνεργασίας στο μέλλον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.