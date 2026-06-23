Μυτιληναίος: Ένα νέο ξεκίνημα για την αμυντική βιομηχανία με τη συμμετοχή 25%

Η σημασία της εφαρμογής της κυβερνητικής απόφασης για την υποχρεωτική συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής κατά 25% σε όλα τα αμυντικά συστήματα τονίστηκε κατά τα εγκαίνια της 4ης μονάδας στο αμυντικό hub του Βόλου από τον επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελο Μυτιληναίο.

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Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen σχολίασε την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική απόφαση ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και πρότεινε οι προσφορές που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσοστό να λαμβάνουν πρόσθετη βαθμολογική ενίσχυση.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο κ. Μυτιληναίος πρότεινε την παροχή μπόνους στις ελληνικές εταιρείες όταν η εγχώρια συμμετοχή ξεπερνά το 25% σε μια αμυντική σύμβαση, πιστεύοντας ότι αυτό θα ενισχύσει τα κίνητρα για μεγαλύτερη ελληνική συμμετοχή.

«Μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και απαιτεί συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτείας και ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη για ανάπτυξη μιας κουλτούρας στενής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των ενόπλων δυνάμεων.

«Ήρθε η ώρα οι ένοπλες δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να συνεργαστούν πιο στενά, όπως συμβαίνει σε ανεπτυγμένες χώρες», ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος, φέρνοντας το παράδειγμα των ΗΠΑ και της Γερμανίας, όπου η αμυντική τεχνολογία και η βιομηχανική παραγωγή προχωρούν σε συνεργασία με τις στρατιωτικές αρχές.

Τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις δικαίως απαιτούν τα χρήματα των φορολογουμένων να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλίζονται οι συνθήκες για την προμήθεια ελληνικών αμυντικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το χαρτοφυλάκιο της M Technologies, του αμυντικού τμήματος της Metlen, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της αυτάρκειας της χώρας και στην προετοιμασία της για ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται ολοένα πιο απαιτητικό και αβέβαιο.

Σχολιάζοντας τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, υπογράμμισε ότι η εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, οι κοινές προμήθειες και τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης δείχνουν ότι η Ευρώπη αναζητά τρόπους για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευ. Μυτιληναίος παρουσίασε τη νέα επένδυση της Metlen ως μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού που συνδέει τους τομείς των μετάλλων, της ενέργειας και της άμυνας σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. «Αυτό συνιστά το συγκριτικό πλεονέκτημα του ομίλου. Η νέα μονάδα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αμυντικό βιομηχανικό σύστημα που θα συμβάλει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της χώρας και στην διεθνή παρουσία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανική υποδομή της εταιρείας στο συγκρότημα του Βόλου έχει αναπτυχθεί σημαντικά. Από δύο εργοστάσια στο παρελθόν, η Metlen διαθέτει σήμερα έξι μονάδες με συνολική έκταση 100.000 τετραγωνικών μέτρων, συνεργαζόμενη στην παραγωγή εξειδικευμένων οπλικών συστημάτων με εταιρείες όπως οι Lockheed Martin, Raytheon, Naval Group, KNDS και Thales.

«Η αμυντική βιομηχανία δεν σχετίζεται μόνο με τη στρατιωτική ισχύ. Οι χώρες με ισχυρή παραγωγική βάση, τεχνογνωσία και καινοτομία είναι αυτές που πετυχαίνουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και επιρροή στις διεθνείς εξελίξεις», τόνισε ο κ. Μυτιληναίος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα επιχειρήσεις που έχουν αντέξει κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και μπορούν να επιτύχουν «πραγματικά θαύματα» στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια ζήτηση για αμυντικά προϊόντα συνεχώς αυξάνεται.