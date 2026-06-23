Νόβακ:-Η-Ρωσία-εξετάζει-την-απαγόρευση-των-εξαγωγών-ντίζελ-για-να-σταθεροποιήσει-την-αγορά-καυσίμων

Η Ρωσία εξετάζει την πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ και άλλα μέτρα για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς καυσίμων, δήλωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση «δεν είναι απλή» αλλά παραμένει υπό έλεγχο.

Ο Νόβακ δήλωσε σε κυβερνητική συνεδρίαση υπό την προεδρία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αυξήσει την παραγωγή καυσίμων στα μέγιστα επίπεδα και ότι η Ρωσία είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις.

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Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση είχε υποβάλει φορολογικές προτάσεις στο πλαίσιο των προσπαθειών στήριξης του τομέα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από Reuters