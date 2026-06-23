Νόβακ:-Η-Ρωσία-εξετάζει-την-απαγόρευση-των-εξαγωγών-ντίζελ-για-να-σταθεροποιήσει-την-αγορά-καυσίμων

Η Ρωσία εξετάζει την πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ και άλλα μέτρα για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς καυσίμων, δήλωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση «δεν είναι απλή» αλλά παραμένει υπό έλεγχο.
Ο Νόβακ δήλωσε σε κυβερνητική συνεδρίαση υπό την προεδρία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αυξήσει την παραγωγή καυσίμων στα μέγιστα επίπεδα και ότι η Ρωσία είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις.
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε το sofokleous10.gr στο Google
Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση είχε υποβάλει φορολογικές προτάσεις στο πλαίσιο των προσπαθειών στήριξης του τομέα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.
Με πληροφορίες από Reuters
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.