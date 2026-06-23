Νόμος Κατσέλη: Μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες – Αναλυτικά παραδείγματα

Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη δίνει η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών.

Η ρύθμιση έρχεται μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και αποσαφηνίζει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του κεφαλαίου της οφειλής, αλλά επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών.

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Τι αλλάζει για τους οφειλέτες

Η αλλαγή αυτή μειώνει αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση των δανειοληπτών, καθώς περιορίζει τον τόκο στο πραγματικό μηνιαίο διάστημα καταβολής. Με άλλα λόγια, η δόση παύει να επιβαρύνεται με έναν τρόπο υπολογισμού που οδηγούσε σε πολύ υψηλότερο κόστος αποπληρωμής.

Το όφελος δεν περιορίζεται στις μελλοντικές δόσεις. Η νομοθετική διάταξη προβλέπει και αναδρομική αναγνώριση των υπερβάλλοντων ποσών που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά θα θεωρούνται αποπληρωμένο κεφάλαιο και θα αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις, μειώνοντας έτσι τον χρόνο αποπληρωμής.

Το παράδειγμα που δείχνει τη διαφορά

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα δανειολήπτη με υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024. Με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση θα ανερχόταν στα 731 ευρώ για 300 μήνες.

Με τη νέα μέθοδο, η δόση περιορίζεται στα 483 ευρώ, εκ των οποίων τα 482 ευρώ αντιστοιχούν σε κεφάλαιο και μόλις 1 ευρώ σε τόκο. Εφόσον ο δανειολήπτης πλήρωνε ήδη 731 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, το υπερβάλλον ποσό των 7.440 ευρώ αναγνωρίζεται υπέρ του και μειώνει τις δόσεις που απομένουν.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: αντί για 270 δόσεις, θα απομένουν τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ, με την τελευταία μειωμένη στα 266 ευρώ. Συνολικά, αντί για 74.852 ευρώ σε τόκους, ο δανειολήπτης θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ.

Ποιοι καλύπτονται και ποιοι εξαιρούνται

Η αναδρομικότητα αφορά όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, δεν έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή και δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι. Αντίθετα, δεν ανοίγουν ξανά υποθέσεις που έχουν κλείσει ή περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης έχει χάσει τη ρύθμιση λόγω μη καταβολής δόσεων.

Το υπουργείο εξηγεί ότι η επανεξέταση τέτοιων υποθέσεων θα δημιουργούσε σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα, καθώς θα άνοιγε εκ νέου χιλιάδες παλιές δικαστικές αποφάσεις.

Τι ισχύει για τον εξωδικαστικό

Η παρέμβαση αποσαφηνίζει επίσης ότι οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και του νόμου 4605/2019 δεν επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο. Εκεί η μηνιαία δόση εξακολουθεί να υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής, όπως ήδη προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο και τις συμβάσεις ρύθμισης.

Το κόστος και ο «Ηρακλής»

Η μείωση των δόσεων συνεπάγεται χαμηλότερες μελλοντικές εισπράξεις για το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Η συνολική επίδραση εκτιμάται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, για δάνεια συνολικού ύψους 16,5 δισ. ευρώ, ενώ η αναδρομική εφαρμογή υπολογίζεται ότι προσθέτει επιπλέον κόστος περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, μέρος του κόστους των αναδρομικών δεν θα βαρύνει το Δημόσιο, καθώς θα καλυφθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με τα ποσά που έχουν ήδη εισπράξει.

Μια απόφαση που γίνεται καθολικό δικαίωμα

Η ουσία της ρύθμισης είναι ότι μετατρέπει την απόφαση του Αρείου Πάγου σε ενιαίο, άμεσα εφαρμόσιμο κανόνα για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Έτσι, δεν απαιτείται νέα προσφυγή στα δικαστήρια για να εφαρμοστεί ο ευνοϊκότερος τρόπος υπολογισμού.

Για τα νοικοκυριά που κράτησαν ζωντανή τη ρύθμισή τους μέσα σε δύσκολες συνθήκες, η παρέμβαση σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο: λιγότερα χρήματα κάθε μήνα, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και πιο κοντινό τέλος στην οφειλή.

Ακολουθούν αναλυτικά ερωτήσεις – απαντήσεις: