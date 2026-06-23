Οργή-στη-Βρετανία-για-πατέρα-έξι-παιδιών-που-προσπάθησε-να-βιάσει-13χρονη-σε-βαγόνι-τρένου

Σε ποινή κάθειρξης 12 ετών καταδικάστηκε στη Βρετανία ο 50χρονος Τατζικιστανός υπήκοος, Αμπντουλμανόν Αλίεφ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα βιασμού και πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος 13χρονης ανήλικης μέσα σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σάουθεντ–Λονδίνο στις 16 Ιουνίου του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, οι βρετανικές αρχές κινούν διαδικασία απέλασης σε βάρος του, ενώ θα παραμείνει εγγεγραμμένος στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών εφ’ όρου ζωής.

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Όπως αναφέρει η Daily Mail, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, ο Αμπντουλμανόν Αλίεφ κάθισε απέναντι από τη 13χρονη σε συρμό με προορισμό το Λονδίνο και επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της μέσω εφαρμογής μετάφρασης. Όταν η ανήλικη απομακρύνθηκε, εκείνος την ακολούθησε και κάθισε σε θέση του διαδρόμου, εμποδίζοντάς τη να μετακινηθεί ελεύθερα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 50χρονος αφαίρεσε τα ρούχα του και προχώρησε σε ιδιαίτερα σοβαρή σεξουαλική επίθεση, αγγίζοντας το σώμα της ανήλικης και επιχειρώντας πράξεις διείσδυσης, ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε και στοματική βιασμού. Η επίθεση συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι τον σταθμό London Fenchurch Street, όπου το κορίτσι κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει τις αρχές.

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Η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε έντεκα ημέρες αργότερα στο Πέκαμ από άνδρες της αστυνομίας με πολιτικά, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν ρούχα που φέρεται να φορούσε την ημέρα της επίθεσης.

Κατά την απολογία του, ο Αλίεφ αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω διερμηνέα ότι δεν επιτέθηκε στο κορίτσι και ότι η συμπεριφορά του συνδεόταν με δερματική πάθηση. Ενώπιον του δικαστηρίου ανέφερε ότι έχει σύζυγο και έξι κόρες, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Καθοριστική η μαρτυρία του θύματος

Ωστόσο, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα βιασμού, δύο πράξεις επίθεσης με διείσδυση και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Ο δικαστής Μάθιου Μπόιλ τόνισε ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την ηλικία και την ευαλωτότητα του θύματος σε δημόσιο μέσο μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε καμία συναίνεση και ότι συντρέχει σοβαρός κίνδυνος επανάληψης αντίστοιχων αδικημάτων.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Αλίεφ βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022 και είχε αιτηθεί άσυλο χωρίς επιτυχία, με τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απέλασης. Η Αστυνομία Μεταφορών της Βρετανίας υπογράμμισε ότι η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από εκτεταμένη έρευνα, ενώ καθοριστικό ρόλο είχε η μαρτυρία του θύματος.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ένορκοι ήταν βέβαιοι πως δεν υπήρξε συναίνεση από την ανήλικη και ότι ο κατηγορούμενος δεν μπορούσε να έχει εύλογη πεποίθηση συναίνεσης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και την ευαλωτότητα του θύματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένη ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, με στόχο τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινήσεων του κατηγορουμένου πριν και μετά το περιστατικό. Ο Αλίεφ εντοπίστηκε από αστυνομικούς με πολιτικά κοντά στην κατοικία του στο Πέκαμ στις 27 Ιουνίου και συνελήφθη.

Η ντετέκτιβ της υπόθεσης δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος «επέλεξε ένα ευάλωτο παιδί και προχώρησε σε ιδιαίτερα σοβαρή σεξουαλική επίθεση». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η καταδίκη δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη μαρτυρία του θύματος και τη συνεργασία της με τις αρχές, σημειώνοντας ότι η υπηρεσία αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε σχετική καταγγελία.