Πυρά-του-ισραηλινού-στρατού-στον-Λίβανο,-δύο-νεκροί

Ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε σήμερα, σε δύο χωριστά περιστατικά στον Λίβανο, ομάδες ανθρώπων τους οποίους παρουσίασε ως «τρομοκράτες» της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Είναι η πρώτη φορά που ο στρατός ανοίγει πυρ μετά το βράδυ του Σαββάτου στον νότιο Λίβανο, όπου είχε διαπιστωθεί μια ηρεμία εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι πυροβολισμοί αυτοί σημειώθηκαν την ώρα που ανοίγει στην Ουάσινγκτον ένας πέμπτος κύκλος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, στις οποίες αντιτίθεται η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Στο πρώτο περιστατικό, Ισραηλινοί στρατιώτες «άνοιξαν πυρ με τα πολυβόλα τους» προς την πλευρά ανδρών που «στέκονταν κοντά σε έναν εκσκαφέα που καθάριζε έναν δρόμο» κοντά στην πόλη Ναμπατίγια, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI).

Δύο άνδρες σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε, δήλωσε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, επρόκειτο για απλούς πολίτες “που εργάζονταν για να καθαρίσουν τους δρόμους και να απομακρύνουν πτώματα κάτω από τα ερείπια”.

Ο ισραηλινός στρατός είπε από την πλευρά του ότι “εντόπισε έναν πυρήνα ένοπλων τρομοκρατών που επιχειρούσε πολύ κοντά στις δυνάμεις του εντός της ζώνης ασφαλείας”, προσθέτοντας ότι οι στρατιώτες του είχαν στοχεύσει τα άτομα αυτά “ώστε να εξαλείψουν την απειλή”.

Η “ζώνη ασφαλείας” είναι ένα μέρος του λιβανικού εδάφους που καταλαμβάνει το Ισραήλ από τον τελευταίο πόλεμό του με τη Χεζμπολάχ, ο οποίος ξέσπασε στις αρχές Μαρτίου στον απόηχο της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Αργότερα, σε άλλη ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον τεσσάρων ατόμων, επίσης μελών της Χεζμπολάχ όπως δήλωσε, στον ίδιο τομέα.

Η Χεζμπολάχ κατήγγειλε αυτά τα πυρά ως “κατάφωρη παραβίαση” της εκεχειρίας.

Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε επίσης σταθμευμένο αυτοκίνητο κοντά στην κατεχόμενη από το Ισραήλ ζώνη, στον νότο, χωρίς να προκαλέσει θύματα, σύμφωνα με το ANI.

– “Αποτυχία της διαδικασίας” –

“Παρότι περιμένουμε από το Ισραήλ να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να αποτύχει η διαδικασία, ο καθένας πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπονομεύσει το μνημόνιο συνεννόησης”, σχολίασε ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ Αλί Μπαχρέινι, σε μια αντίδρασή του στα ισραηλινά πυρά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Υπενθύμισε ότι “οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να εμποδίσουν το Ισραήλ να επιτεθεί στον Λίβανο”, καθώς η Τεχεράνη συνδέει την επιτυχία των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, με την παύση των εχθροπραξιών στο μέτωπο του Λιβάνου.

Στο τέλος των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν στη δημιουργία μιας ομάδας πρόληψης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

“Δεν θα δεχτούμε τίποτα λιγότερο από το τέλος της ισραηλινής κατοχής και κάθε ξένης κηδεμονίας”, επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, υποδηλώνοντας το Ιράν, υποστηρικτή της Χεζμπολάχ.

Είχε δεχθεί νωρίτερα τηλεφώνημα από τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο “συζήτησε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν” την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οι στρατιώτες του που έχουν αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο έχουν “πλήρη ελευθερία δράσης για να εξουδετερώσουν κάθε άμεση ή ενδεχόμενη απειλή σε βάρος τους ή σε βάρος των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ”.