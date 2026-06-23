Π.-Μαρινάκης:-Η-ιστορία-των-προσφυγικών,-μία-από-τις-μεγαλύτερες-παθογένειες-της-Ελλάδας-των-τελευταίων-δεκαετιών

«Είναι ό,τι πιο άνανδρο μπορεί να κάνει κάποιος, να πάει στο σπίτι του οποιοδήποτε ανθρώπου. Είτε είναι περιφερειάρχης είτε είναι πολιτικός γενικότερα, ή δεν είναι. Δείχνει πόσο λίγοι είναι οι άνθρωποι αυτοί πέραν της παραβατικής διάστασης και ποινικής διάστασης της συμπεριφοράς τους. Οφείλει, και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει η ελληνική αστυνομία, να αναζητήσει τους άνανδρους δράστες που πήγαν στο σπίτι ενός ανθρώπου που μένει με την οικογένειά του να τον απειλήσουν και να τον τραμπουκίσουν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Έχω υπάρξει και εγώ θύμα αντίστοιχης και χειρότερης, γιατί εμένα μου έβαλαν και γκαζάκια, επίθεσης. Είμαστε δίπλα στον Νίκο Χαρδαλιά και σε κάθε θύμα τέτοιας επίθεσης» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

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«Αν θέλει κάποιος να περιγράψει μέσα σε λίγα λεπτά μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες συνολικά της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, μπορεί να πει την ιστορία των προσφυγικών» σημείωσε.

«Ανάμεσα από τα κεντρικά της Ελληνικής Αστυνομίας —τα κεντρικά, τα πανελλαδικά κεντρικά, μιλάμε για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας— και τη μεγαλύτερη μονάδα δικαστηριακή στη χώρα που είναι ο ‘Αρειος Πάγος, το Εφετείο Αθηνών και από πίσω κρίσιμες υπηρεσίες και δικαστήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, βρίσκεται ένα κτίριο που για πάρα πολλά χρόνια είναι υπό κατάληψη, με την ανοχή, δυστυχώς, του κράτους και σειράς κυβερνήσεων, από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και έρχεται επιτέλους μία κυβέρνηση, η οποία είναι η πρώτη κυβέρνηση που εκκενώνει καταλήψεις πανεπιστημίων και μέσω της Περιφέρειας Αττικής, αποδίδει στους μοναδικούς ιδιοκτήτες τον χώρο, που είναι οι πολίτες οι φορολογούμενοι που τον πληρώνουν, και τι τον κάνει; Ξενώνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών που νοσηλεύονται στον ‘Αγιο Σάββα και ενδεχομένως και σε άλλα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Και αντί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρωτίστως, ο δήμαρχος Αθηναίων, οι πάντες, να πούνε «’Αντε, και αργήσατε! Να εκκενώσουμε κάθε κατάληψη σε αυτή τη χώρα, πετάξτε τους έξω!». Και αν υπάρχουν, για να μην παρεξηγηθώ, ευπαθείς ομάδες, παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες που πρέπει κάπου να φιλοξενηθούν, έχει ήδη υπάρξει πρόβλεψη να μην πεταχτούν στο δρόμο. Τη λέω αυτή την παρένθεση για να μην γίνει κοπτοραπτική από τους γνωστούς “αλληλέγγυους”, αναρχικούς, μπαχαλάκηδες» συμπλήρωσε.

«Το ξαναλέω, οι καταλήψεις, για μένα, κάθε τέτοιος χώρος πρέπει να απελευθερώνεται από την αστυνομία άμεσα. Όποιος είναι παράνομα μέσα -και δεν μιλάω το ξαναλέω για παιδιά και αναξιοπαθούντες και ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, το λέω κάθε φορά γιατί ζούμε και στη χώρα της κοπτοραπτικής, κάποιοι κάνουν συνέχεια κοπτοραπτική- άμεσα να συλλαμβάνεται» υπογράμμισε.

«Ζούμε σε μια χώρα που έχουν γίνει συναυλίες και πορείες τις τελευταίες εβδομάδες από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, είναι ο χώρος της Αριστεράς και της άκρας Αριστεράς, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί η “κακιά κυβέρνηση”, με καθυστέρηση θα πω εγώ, αλλά είναι η πρώτη που το κάνει, μέσω της Περιφέρειας και του κ. Χαρδαλιά που έχει μεριμνήσει ακόμα και για τα παιδιά αν υπάρχουν και μείνουν στον δρόμο, να μη μείνουν στον δρόμο- παραδίδει στον Έλληνα φορολογούμενο, για ιερό σκοπό που είναι η στήριξη καρκινοπαθών και των οικογενειών τους, έναν χώρο που ανήκει στον Έλληνα φορολογούμενο και δεν τον αφήνει για άλλα 5, 10 χρόνια υπό κατάληψη και καθόμαστε και το συζητάμε» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τους δανειολήπτες ο κ. Μαρινάκης είπε ότι υπάρχουν κακοπληρωτές και κακοπληρωτές. «Υπάρχουν κακοπληρωτές, οι οποίοι δεν φταίνε οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν, αλλά υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές, η κυβέρνηση αυτή δεν πιστεύει σε οριζόντιες λύσεις για όλους για αυτό και στους πραγματικά αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν, έχει φτιάξει ένα νομικό καθεστώς εδώ και 3 χρόνια που έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι περισσότερες ρυθμίσεις που είχαν γίνει στην ιστορία -60.000 ρυθμίσεις έγιναν» σημείωσε.

Για την πρόταση του κόμματος ΕΛΑΣ για τη διασφάλιση της πρώτης κατοικίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε «ο κ. Τσίπρας, να ενημερώσω την κ. Κουφονικολάκου, ήταν ο πρωθυπουργός που παρέδωσε τα δάνεια στα funds, κατήργησε, ήρε για την ακρίβεια, την προστασία της πρώτης κατοικίας και ψήφισε, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Όταν ανέλαβε λοιπόν αυτή η δήθεν κακιά κυβέρνηση την εξουσία, τα “κόκκινα” δάνεια ήταν πάνω από το 43% του συνόλου των δανείων και τώρα είναι στο 4% και έχουν γίνει επιπλέον 60.000 ρυθμίσεις».

Για την υπόθεση του Δ. Αβραμόπουλου ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα, τα οποία θα του τεθούν, «αλλά ούτε εγώ είμαι δικαστής, ούτε η κυβέρνηση -και καμία κυβέρνηση- εκπροσωπεί την εισαγγελία. Η κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία. ‘Αρα, είναι προς τιμήν του ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη» συμπλήρωσε.

Τέλος για την υπόθεση της κ. Ασημακοπούλου αφού σημείωσε ότι διαχώρισε το δικαστικό-ποινικό σκέλος, από το ανθρώπινο-πολιτικό σκέλος και ανέδειξε την υποκρισία, η οποία κυριαρχεί σε τέτοιες περιπτώσεις στο δημόσιο διάλογο, τόνισε πως «η δικαιοσύνη είπε ό,τι είπε και είναι απολύτως σεβαστό. Και δεν επιτιθέμεθα ποτέ εμείς, όπως κάνουν οι άλλοι, στη δικαιοσύνη. Όμως, σε μια χώρα και σε ένα κόσμο που κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα και mails από ανθρώπους, εταιρείες και κόμματα που δεν έχουμε περάσει ούτε απ’ έξω, δεν τους γνωρίζουμε, δεν έχουμε αγοράσει κανένα τους προϊόν, το να αντιμετωπίζεται η κ. Ασημακοπούλου ή ο κ. Σταυριανουδάκης ή ο οποιοσδήποτε άλλος, ως εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, σαν να είχαν κάνει τι, το ξαναλέω σε προσωπικό-ανθρώπινο επίπεδο και θέλω να το πω ξανά, είναι βαθύτατα υποκριτικό».

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