Στο-φως-στοιχεία-για-την-εξαφάνιση-της-μητέρας-της-παρουσιάστριας-του-nbc:-Σημείωμα-αναφέρει-ότι-η-84χρονη-πέθανε-μετά-την-απαγωγή-της

Nέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απαγωγή της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας του NBC Σαβάνα Γκάθρι, καθώς σύμφωνα με το BBC, οι ερευνητές εξετάζουν δύο σημειώματα που εστάλησαν μετά την εξαφάνισή της και τα οποία αρχικά ζητούσαν λύτρα και στη συνέχεια έκαναν λόγο για τον θάνατό της.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ερευνητές, σημείωμα με αίτημα λύτρων που εστάλη λίγες ημέρες μετά την απαγωγή της 84χρονης από το σπίτι της περιλάμβανε αρχικά απαίτηση για εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin προκειμένου να αφεθεί ελεύθερη. Ωστόσο, δεύτερο σημείωμα που ακολούθησε και ήρθε στη δημοσιότητα, φέρεται να ανέφερε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει.

Τα δύο έγγραφα, τα οποία απευθύνονταν στην οικογένεια της Νάνσι Γκάθρι και εστάλησαν επίσης σε μέσα ενημέρωσης, αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης από τις Αρχές. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές, το δεύτερο σημείωμα περιλάμβανε αναφορά ότι ο θάνατός της δεν ήταν σκόπιμος και εξέφραζε συγγνώμη προς την οικογένεια.

Η Αστυνομία της Κομητείας Πίμα στην Αριζόνα, όπου διεξάγεται η έρευνα, αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο των σημειωμάτων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε ότι οι Αρχές συνεργάζονται στενά με το FBI, εξετάζοντας στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν συνεχώς.

Η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε στις 31 Ιανουαρίου, αφού την είχαν αφήσει στο σπίτι της συγγενικά της πρόσωπα. Η ανησυχία εντάθηκε όταν δεν εμφανίστηκε την επόμενη ημέρα σε προγραμματισμένη διαδικτυακή λειτουργία με φίλους της.

Το πρώτο σημείωμα με αίτημα λύτρων εστάλη την επόμενη ημέρα της εξαφάνισής της και περιλάμβανε, σύμφωνα με τις Αρχές, συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το σπίτι και τον χώρο της. Το έγγραφο φέρεται να απευθυνόταν και στη Σαβάνα Γκάθρι, συμπαρουσιάστρια της εκπομπής «Today» του NBC, και είχε σταλεί σε αρκετά μέσα ενημέρωσης, ορισμένα εκ των οποίων δεν δημοσιοποίησαν το περιεχόμενό του κατόπιν αιτήματος των Αρχών.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου, εστάλη δεύτερο σημείωμα με παρόμοιο ύφος αλλά χωρίς οικονομικές απαιτήσεις, στο οποίο αναφερόταν ότι η 84χρονη είχε πεθάνει και ότι ο θάνατός της ήταν ακούσιος.

Μετά την αποστολή των σημειωμάτων, η Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της απηύθυναν δημόσια έκκληση προς τους απαγωγείς, ζητώντας την επιστροφή της μητέρας τους, δηλώνοντας ότι η οικογένεια ήταν διατεθειμένη να καταβάλει λύτρα.

Οι Αρχές και η οικογένεια είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η ηλικιωμένη γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και χρειαζόταν φαρμακευτική αγωγή.

Για την υπόθεση είχε ανακοινωθεί ανταμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων από την οικογένεια, ενώ το FBI είχε προσθέσει ακόμη 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό της.