Συνεργασία της Hellenic Cables με την ΕΤΕπ και την HSBC για την προώθηση ΑΠΕ

Η InvestEU ανακοίνωσε συμφωνία που ενισχύει την εμπλοκή της Hellenic Cables σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας, κυρίως αιολικής, σε όλη την Ευρώπη, με την υπογραφή συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της HSBC και της εταιρείας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η ΕΤΕπ θα προσφέρει αντεγγύηση ύψους 60 εκατ. ευρώ στην HSBC Continental Europe, επιτρέποντας στην τελευταία να υποστηρίξει την έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης για λογαριασμό της Hellenic Cables.

Η πρωτοβουλία ανταγωνίζεται το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Αιολική Ενέργεια, το οποίο έχει στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αιολικής ενέργειας και την επιτάχυνση της μετάβασης προς καθαρές πηγές ενέργειας.

Με την στήριξη ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού οργανισμού, ενός διεθνούς τραπεζικού συνεργάτη και ενός σημαντικού ευρωπαίου κατασκευαστή καλωδίων, η συμφωνία αναμένεται να ενδυναμώσει την αλυσίδα εφοδιασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στην υποστήριξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Η Hellenic Cables, ο τομέας καλωδίων της Cenergy Holdings, είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές υποβρυχίων και χερσαίων καλωδίων στην Ευρώπη. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη υποδομών για υπεράκτια αιολικά πάρκα, ηλεκτρικές συνδέσεις και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και συμβάλλοντας στους στόχους απογαλακτισμού από τον άνθρακα.

Η συμφωνία θα υποστηρίξει την Hellenic Cables στην υλοποίηση κρίσιμων έργων που απαιτούνται για την επέκταση της παραγωγής αιολικής ενέργειας, ενώ θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας της αιολικής ενέργειας.

«Η μετάβαση της Ευρώπης στην καθαρή ενέργεια απαιτεί ισχυρές βιομηχανικές δυνατότητες και αποτελεσματικές συνεργασίες. Μέσω του InvestEU, αυτή η συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ, της HSBC και της Hellenic Cables θα ενισχύσει την ανάπτυξη στρατηγικών ενεργειακών υποδομών και θα εδραιώσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ιωάννης Τσακίρης.

«Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την επιτάχυνση της καθαρής ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη. Μέσω της συνεργασίας μας με την ΕΤΕπ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε την Hellenic Cables, έναν ευρωπαϊκό ηγέτη στη βιομηχανία καλωδίων, στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας της αιολικής ενέργειας και στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Daniele Ferrero, επικεφαλής Corporate Coverage για την Ιταλία και την Ελλάδα στην HSBC.

«Η συνεργασία αυτή με την ΕΤΕπ και την HSBC, στο πλαίσιο του InvestEU, αναγνωρίζει τον ρόλο μας στην υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης και ενισχύει την ικανότητά μας να υλοποιούμε κρίσιμες υποδομές αιολικής ενέργειας σε ολόκληρη την ήπειρο», δήλωσε ο Κώστας Σαββάκης, γενικός διευθυντής της Hellenic Cables.