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    ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ-για-Αβραμόπουλο:-Η-ΝΔ-έχει-καταντήσει-πινάκιο-δικαστηρίου-με-γαλάζιο-λογότυπο
    ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για Αβραμόπουλο: Η ΝΔ έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο

    ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για Αβραμόπουλο: Η ΝΔ έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Στο ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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    Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σε μία μέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου για το --gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κ. Αβραμόπουλο για το Qatargate  επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη “αριστεία” της ΝΔ έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες.

    Επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα. Είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο».

    Κλείνοντας θέτει το ερώτημα: «:όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης;».

    - sofokleous10.gr

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