Τειρεσίας: Καινοτόμες λύσεις ΑΙ για την πρόληψη κυβερνοαπάτης σε συνεργασία με την Equifax

Η Τειρεσίας, ο οργανισμός πίστης στην Ελλάδα, που στοχεύει στην προστασία των συναλλαγών και στην αποτροπή της απάτης, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Equifax, μια από τις κορυφαίες εταιρείες πίστης παγκοσμίως, η οποία ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων και στις τεχνολογικές λύσεις για τη λήψη αποφάσεων. Μαζί, παρουσιάζουν τις καινοτόμες υπηρεσίες για την αποτελεσματική ανίχνευση και μείωση του κινδύνου κυβερνοαπάτης με την επωνυμία Tiresias Identity & Fraud Services. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσω της πλήρως παραμετροποιήσιμης και διεθνώς αξιόπιστης πλατφόρμας Kount® 360 της Equifax, η Τειρεσίας προσφέρει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα άλλων επιχειρήσεων, καινοτόμες υπηρεσίες, οι οποίες προστατεύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών από τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού έως την ολοκλήρωση των διαδικτυακών συναλλαγών τους.

Ειδικότερα, η υπηρεσία Tiresias Account Protection Powered by Equifax παρέχει ενισχυμένη προστασία της ταυτότητας και των λογαριασμών των πελατών κατά την εγγραφή και σύνδεσή τους σε ψηφιακά κανάλια. Μέσω αυτόματης επαλήθευσης της γνησιότητας των στοιχείων τους, συμβάλλει στην αποτροπή της παράνομης πρόσβασης στους λογαριασμούς τους. Επιπλέον, η υπηρεσία Tiresias Payment Fraud Powered by Equifax βοηθά στη μείωση της απάτης κατά την πληρωμή προϊόντων ή υπηρεσιών κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Μέσω της πλατφόρμας Kount® 360, επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του τελικού χρήστη πίσω από κάθε συναλλαγή, επαληθεύοντας 56 δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου. Οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν περισσότερες συναλλαγές με ασφάλεια, μειώνοντας τον κίνδυνο απάτης και βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να πετύχουν μείωση αμφισβητήσεων συναλλαγών, μείωση των χειροκίνητων ελέγχων και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Αυτές οι υπηρεσίες είναι η πρώτη κατηγορία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Τειρεσίας με την Equifax, η οποία ανακοινώθηκε στην αρχή του έτους. Η συνεργασία περιλαμβάνει αρχικά τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων, που θα προσφέρονται στην ελληνική αγορά από την Τειρεσίας. Ο τελικός στόχος της συνεργασίας είναι να συμβάλει στην παροχή καινοτόμων χρηματοοικονομικών λύσεων στην ελληνική αγορά καθώς και στην προστασία των επιχειρήσεων, των ιδιωτών και του ευρύτερου οικονομικού οικοσυστήματος.