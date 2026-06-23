Το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε το ψηφιακό ευρώ – Πότε και πώς αναμένεται να κυκλοφορήσει

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξασφάλισε την Τρίτη κρίσιμη κοινοβουλευτική υποστήριξη για την έναρξη ενός ψηφιακού ευρώ, ενός ηλεκτρονικού μέσου πληρωμών που στοχεύει στο να καταστήσει την ευρωζώνη λιγότερο εξαρτημένη από τις αμερικανικές πιστωτικές κάρτες σε μια εποχή που οι διατλαντικές σχέσεις είναι σε ύφεση.

Το ψηφιακό ευρώ, ουσιαστικά το ηλεκτρονικό πορτοφόλι που εγγυάται η κεντρική τράπεζα αλλά διατίθεται στην αγορά από τράπεζες ή εταιρείες fintech, θα επιτρέψει σε όλους τους κατοίκους της ευρωζώνης να πραγματοποιούν πληρωμές online και αυτοπροσώπως.

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Έξι χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του, το ψηφιακό νόμισμα της ΕΚΤ έχει γίνει ένα πιο πιεστικό ζήτημα από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, επιβάλλοντας δασμούς ακόμη και σε καθιερωμένους εμπορικούς εταίρους όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγείροντας φόβους ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν κάποια μέρα να μετατρέψουν την κυριαρχία τους σε όπλο σε δίκτυα πληρωμών όπως η Visa και η Mastercard.

Αντιδράσεις των τραπεζών

Η έγκριση του σχεδίου κανόνων από την οικονομική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχεται μετά από τρία χρόνια διαμάχης μεταξύ της ΕΚΤ και των τραπεζών, οι οποίες ανησυχούσαν για τις εκροές καταθέσεων και την απώλεια εσόδων και επιδίωκαν να περιορίσουν το εύρος του έργου.

«Η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ θα… μείωνε την υπερβολική εξάρτηση από μη ευρωπαίους παρόχους, καθιστώντας το ένα πανευρωπαϊκό μέσο πληρωμής και θα έφερνε το ενιαίο νόμισμα στην ψηφιακή εποχή, δίνοντας στους πολίτες της Ένωσης την ελευθερία να επιλέγουν να πληρώνουν με χρήματα κεντρικής τράπεζας στις καθημερινές τους συναλλαγές», αναφέρει το σχέδιο κανονισμού.

Ο Ζίγκμπερτ Φρανκ Ντρόεζε, της ακροδεξιάς Ευρώπης των «Κυρίαρχων Εθνών», μιας πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι η ομάδα του ψήφισε κατά της πρότασης, αυξάνοντας την πιθανότητα να χρειαστεί περαιτέρω ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου.

Εκτός από τις εκεί αντιδράσεις, οι νομοθέτες θα πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον επόμενο μήνα, με στόχο την τελική έγκριση έως το τέλος του έτους.

Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να εκτελέσει ένα 12μηνο πιλοτικό πρόγραμμα του ψηφιακού ευρώ ξεκινώντας από το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, πριν από την πλήρη κυκλοφορία του το 2029.

- Reuters