ΥΓΕΙΑ: Πάνω από 3.500 δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στη Λήμνο μέσω του προγράμματος «Παντού»

Επικεντρωμένο στον άνθρωπο και τη συνεχή δέσμευση για ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προχωρά δυναμικά στο κοινωνικό του έργο, υλοποιώντας δράσεις πρόληψης και προσφοράς σε περιοχές της Ελλάδας όπου η ανάγκη για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα παραμένει αυξημένη.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» του Ομίλου Hellenic Healthcare, η αποστολή φέτος επισκέφθηκε τη Λήμνο, στις 20 και 21 Ιουνίου, προσφέροντας δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους του νησιού.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας και οργανώθηκε υπό την εποπτεία του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Η αποστολή αποτελούνταν από 28 ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων και 32 εθελοντές νοσηλευτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν δωρεάν αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις για ενήλικες και παιδιά, γενικοί υπέρηχοι, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, υπέρηχοι καρδιάς, τεστ Παπανικολάου, γυναικολογικοί υπέρηχοι και σπιρομετρήσεις. Η συμμετοχή των κατοίκων ήταν εντυπωσιακή, με περισσότερους από 780 κατοίκους να εξετάζονται και πάνω από 3.500 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις να διενεργούνται, επιβεβαιώνοντας την αναγκαιότητα και τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών.

Κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, εντοπίστηκαν περιστατικά που απαιτούν περαιτέρω ιατρική διερεύνηση και φροντίδα. Το ΥΓΕΙΑ αναλαμβάνει δωρεάν την παρακολούθηση και φροντίδα αυτών των ασθενών, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό κοινωνικό του ρόλο και τη δέσμευσή του στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, δήλωσε: «Το πρόγραμμα «Παντού» δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά η κινητήρια δύναμή μας ώστε να φτάνουμε εκεί όπου υπάρχει πραγματικά ανάγκη.

Η Λήμνος είναι ένας ακόμα σταθμός σε αυτή τη διαδρομή προσφοράς, με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Ευχαριστούμε θερμά τους ιατρούς, τους εθελοντές και φυσικά τους κατοίκους για την εμπιστοσύνη και τη θερμή υποδοχή».

Η Δήμαρχος Λήμνου, κα Ελεονώρα Γεώργα, δήλωσε: «Εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας της Λήμνου, εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς το ΥΓΕΙΑ και τον Όμιλο HHG, καθώς και προς τους ιατρούς και τους εθελοντές που συμμετείχαν στη δράση.

Με υψηλό επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας στους κατοίκους του νησιού μας. Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών αναδεικνύει τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές».

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» έχει εδραιωθεί ως ένας σταθερός θεσμός προσφοράς, αντικατοπτρίζοντας σταθερά τη φιλοσοφία και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Hellenic Healthcare Group (HHG). Με σταθερό προσανατολισμό στη φροντίδα, την ποιότητα και τον σεβασμό, συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στους πολίτες μας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.