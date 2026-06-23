Χριστόπουλος: Κοντά στο 1% του ΑΕΠ η οπτικοακουστική βιομηχανία – Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης για το video gaming

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, μιλά στο Insider για την ανάπτυξη του κλάδου των οπτικοακουστικών μέσων, την ενίσχυση των ξένων παραγωγών που γυρίζονται στη χώρα και τις προοπτικές του gaming.

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Η οπτικοακουστική βιομηχανία εξελίσσεται σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με το αποτύπωμά της να προσεγγίζει πλέον το 1% του ΑΕΠ και την σχετική οικονομική δραστηριότητα να καταγράφει αύξηση κατά 140% μέσα στην τελευταία δεκαετία. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη νέα μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσιάζει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), επιβεβαιώνοντας ότι ο χώρος του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των ψηφιακών παραγωγών και πλέον και του video gaming αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα για την ελληνική οικονομία.

Κοντά στο 1% του ΑΕΠ το αποτύπωμα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος στο Ιnsider, στο περιθώριο της έκθεσης Beyond 2026, σήμερα περίπου 44.000 άνθρωποι απασχολούνται ευρύτερα στον οπτικοακουστικό τομέα, ενώ για πρώτη φορά η νέα μελέτη επιχειρεί να αποτυπώσει και τη συμβολή του κλάδου στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα αλλά και την συμβολή κι επίδρασή του στο τουριστικό προϊόν, έναν τομέα για τον οποίο μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο ποιοτικές εκτιμήσεις.

Η ανοδική πορεία του κλάδου αποτυπώνεται και στον αριθμό των διεθνών παραγωγών που επιλέγουν να γυριστούν μερικώς ή και εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον κ. Χριστόπουλο, από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 120 ξένες παραγωγές στη χώρα, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται πλέον και σε παραγωγές πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, όπως αυτές του Christopher Nolan και του Brad Pitt.

Καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση των παραγωγών αυτών έχει διαδραματίσει το πρόγραμμα cash rebate, μέσω του οποίου επιστρέφεται έως και το 40% των επιλέξιμων δαπανών. Όπως αποτύπωσε σχετικά πρόσφατα μελέτη της βρετανικής Olsberg – για κάθε 1 ευρώ που επενδύει το ελληνικό Δημόσιο μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου, επιστρέφουν στην οικονομία 4,2 ευρώ, ενώ υποστηρίζονται ή δημιουργούνται περίπου 3.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το οικονομικό όφελος, όπως σημείωσε ο επικεφαλής του ΕΚΚΟΜΕΔ, δεν περιορίζεται στον ίδιο τον κλάδο, αλλά διαχέεται και στις τοπικές οικονομίες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τα γυρίσματα μεγάλων παραγωγών σε περιοχές όπως η Πύλος ή η Ύδρα επέκτειναν ουσιαστικά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και ενίσχυσαν την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι τρεις πυλώνες του πενταετούς σχεδίου δράσης

Το επόμενο βήμα για τον οργανισμό είναι η υλοποίηση του νέου πενταετούς σχεδίου δράσης 2026-2030, συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει ήδη λάβει την έγκριση της κυβέρνησης. Πρόκειται, όπως ανέφερε ο κ. Χριστόπουλος, για το πρώτο ολοκληρωμένο πολυετές σχέδιο που έχει υπάρξει για τον δημιουργικό τομέα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σταθερού περιβάλλοντος χρηματοδότησης, επενδύσεων και απασχόλησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι άξονες του σχεδίου είναι τρεις. Ο πρώτος αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, αλλά και νέες μορφές ψηφιακής δημιουργίας όπως τα immersive experiences, το AR/VR, το animation και τα video games. Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην εξωστρέφεια και την πολιτιστική διπλωματία, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού περιεχομένου. Ο τρίτος σχετίζεται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την τεχνολογία και την καινοτομία, καθώς χρειαζόμαστε νέους τεχνικούς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επενδύσεις σε τεχνικές ειδικότητες και στις υποδομές post production. Όπως εξήγησε ο κ. Χριστόπουλος, η Ελλάδα δεν επιδιώκει μόνο να προσελκύει γυρίσματα, αλλά και να διατηρεί μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας των παραγωγών μέσω της επεξεργασίας, των οπτικών εφέ και των τεχνολογικών υπηρεσιών που ακολουθούν τα γυρίσματα.

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής του ΕΚΚΟΜΕΔ αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις νέες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν τη δημιουργική βιομηχανία. Ο κ. Χριστόπουλος σημείωσε ότι ο νέος οργανισμός έχει ενσωματώσει στην αποστολή του την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, επιδιώκοντας αφενός να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες και αφετέρου να προστατεύσει τους δημιουργούς σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρήσης περιεχομένου από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος η δημιουργία gaming development οικοσυστήματος

Ξεχωριστή θέση στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο καταλαμβάνει το video gaming, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως το μεγαλύτερο τμήμα της παγκόσμιας οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Όπως σημείωσε, το ΕΚΚΟΜΕΔ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τον κλάδο, έχοντας συγκεντρώσει τους βασικούς φορείς του οικοσυστήματος και προχωρώντας σε δράσεις διεθνούς προβολής, όπως η ελληνική αποστολή στην Gamescom.

Μάλιστα, από τη συγκεκριμένη αποστολή προέκυψε και μια συμβολική επιτυχία, καθώς παρουσιάστηκε το πρώτο ελληνικό παιχνίδι που κυκλοφόρησε σε φυσική μορφή για PlayStation και Xbox.

Παράλληλα, ο οργανισμός σχεδιάζει τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων παιχνιδιών και βρίσκεται σε επαφές με φορείς του κλάδου των eSports.

Ο κ. Χριστόπουλος εκτιμά ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη τα βασικά συστατικά για να αναπτύξει ισχυρό οικοσύστημα gaming: πανεπιστημιακά τμήματα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σημαντικό ταλέντο. Όπως υπογράμμισε, η νέα γενιά δημιουργών παιχνιδιών δεν διαθέτει μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και επιχειρηματική αντίληψη, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά την ανάπτυξη του κλάδου. Για τον λόγο αυτό, τα πρώτα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΚΚΟΜΕΔ θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των ελληνικών indie studios, με στόχο την ενδυνάμωση του εγχώριου οικοσυστήματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον η κρίσιμη μάζα στην εγχώρια παραγωγή αποκτηθεί, θα ακολουθήσουν ευκολότερα και οι μεγάλες διεθνείς επενδύσεις στον χώρο του gaming.