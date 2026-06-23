Χρυσοχοΐδης-στον-ΣΚΑΪ:-Σε-λίγες-ημέρες-θα-λειτουργούν-οι-300-κάμερες-για-καταγραφή-παραβάσεων-ερυθρού-σηματοδότη

Για το «ελληνικό FBI», τις 300 κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, τους ελέγχους της Τροχαίας καθώς και τις αμοιβές των αστυνομικών, μίλησε, μεταξύ άλλων, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, σήμερα (23/6) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

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Όπως δήλωσε ο ίδιος, σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Ο υπουργός μάλιστα σημείωσε πως οι έλεγχοι της Τροχαίας έχουν πολλαπλασιαστεί και η υπηρεσία έχει ενισχυθεί με πάνω από 600 άτομα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο σχέδιο της Τροχαίας «Κόμβος», που όπως, είπε θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις περιοχές από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.

«Έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην καθημερινότητα των ανθρώπων που είναι δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς από ακροατή γιατί για παράβαση οδήγησης χωρίς κράνος να παρακρατείται και το δίπλωμα ο ίδιος απάντησε πως: «Είναι σωστό αυτό. Είναι άλλο θέμα το κράνος, που πρέπει να το φορούν όλοι και σιγά σιγά φαίνεται πια ότι σε ποσοστό 90-95% το φορούν το κράνος και άλλο ζήτημα η αφαίρεση ενός διπλώματος, το οποίο δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί κάποιος ένα μηχανάκι, ενώ έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Αυτό πραγματικά είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αλλάξει».

Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε ενάμιση χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι.

Ειδικότερα για το «ελληνικό FBI», ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως πρόκειται για ένα όραμα που είχε εδώ και πολλά χρόνια. «Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία, η ασφάλεια της χώρας και δικαιωθήκαμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι», σημείωσε ενδεικτικά.

Ερωτηθείς για τις διαφορές στις αμοιβές των αστυνομικών που περιπολούν ανάλογα με το αν κάποιος έχει κάνει μετάθεση στην επαρχία, ο ίδιος είπε πως: «Η Αττική έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών και 10% η Θεσσαλονίκη, 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως δυστυχώς πάνω από τα δύο τρίτα των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία. Στην περιφέρεια. Γιατί; Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν τη δυνατότητα, το δικαίωμα από το νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, στην πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα. Όμως οι ανθρώπινες ανάγκες εδώ είναι μεγαλύτερες. Και το δεύτερο σκέλος έχει ως εξής. Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτοί το εισόδημά τους».

- sofokleous10.gr

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