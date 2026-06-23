19th Insurance Conference: «Shaping the Future of Insurance»

Σε μια εποχή στην οποία η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα advanced analytics και τα hybrid μοντέλα πωλήσεων επανακαθορίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα οι κανονιστικές εξελίξεις, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι και η κλιματική αλλαγή δημιουργούν ένα ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον, το #inco26 προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελίξεων στον ασφαλιστικό κλάδο και των στρατηγικών επιλογών που θα καθορίσουν την «επόμενη ημέρα».

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Υπό αυτό το πρίσμα, το φετινό Insurance Conference, με τίτλο «Shaping the Future of Insurance», φέρνει κοντά ηγετικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, εκπροσώπους της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, θεσμικούς φορείς και την κοινότητα της καινοτομίας, με στόχο να αναδείξει τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις νέες προοπτικές που διαμορφώνονται για την ιδιωτική ασφάλιση. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και πλήθους φορέων του κλάδου της ασφάλισης.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δυνατή τόσο με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Divani Caravel όσο και διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας LiveOn Events+.

Περισσότεροι από 30 διακεκριμένοι ομιλητές, 4 θεματικά πάνελ συζήτησης, αποκλειστικό closing keynote του Παναγιώτη Λελεδάκη (Founder & CEO, IFAcademy), Live Vidcast επί της σκηνής με διακεκριμένο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς και απονομή τιμητικών διακρίσεων συνθέτουν το πρόγραμμα του Insurance Conference, φωτίζοντας τις σημαντικότερες τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες που αναδεικνύονται στην ασφαλιστική αγορά.

Για μία ακόμη χρονιά, η συμμετοχή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο Insurance Conference είναι δωρεάν, με απαραίτητη την προηγούμενη δήλωση συμμετοχής.

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Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λάβουν χώρα τα παρακάτω:

Special Event: Live Vidcast επί σκηνής

Ένα δυναμικό 15λεπτο τετ-α-τετ με κορυφαίο εκπρόσωπο της ασφαλιστικής αγοράς και τον Λάμπρο Αριστ. Ρόδη, Δημοσιογράφο και Διευθυντή Σύνταξης του Insurance World, με επίκεντρο τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ασφάλισης.

Exclusive Closing Keynote: «AI Revolution & Insurance Market – Season 2»

Το 19o Insurance Conference, με χαρά, υποδέχεται τον Παναγιώτη Λελεδάκη, Founder & CEO της IFAcademy, σε ένα Exclusive Closing Keynote, με τίτλο «AI Revolution & Insurance Market – Season 2». Μέσα από μια επίκαιρη και πρακτική προσέγγιση, ο ομιλητής θα παρουσιάσει τις σημαντικότερες εξελίξεις που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τις τάσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν τους επόμενους 12 μήνες και τους τρόπους με τους οποίους η AI αξιοποιείται ήδη στην πράξη από οργανισμούς και επαγγελματίες.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως κάθε χρονιά, δεν θα απουσιάζουν και οι Τιμητικές Διακρίσεις στελεχών της αγοράς για τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του ασφαλιστικού κλάδου. Φέτος, θα τιμηθούν:

Η Θεανώ Τελωνιάτη , Country Manager της AIG Europe SA, Υποκατάστημα Ελλάδας, ως «Διακεκριμένη Ηγέτιδα στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά»

, Country Manager της AIG Europe SA, Υποκατάστημα Ελλάδας, ως Ο Γιώργος Καραβίας , Ιδρυτής & CEO της KARAVIAS, ως «Διακεκριμένος Ηγέτης στην Ελληνική Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση»

, Ιδρυτής & CEO της KARAVIAS, ως Η Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της Apollon Insurance Broker, μέλους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ως «Διακεκριμένη Γυναίκα στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά»

Το Συνέδριο περιλαμβάνει τραπέζια συζήτησης (panels) με την παρακάτω βασική θεματολογία:

Panel I: «CEO Vision 2030»

Συντονιστής Συζήτησης: Γεώργιος Παλλιούδης, Managing Director, Financial Services Lead, Accenture

Ομιλητές (με αλφαβητική σειρά):

Ανδρέας Γκρέκας, Διευθύνων Σύμβουλος, ARAG Hellas

Ιωάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Interamerican

Τριαντάφυλλος Ε. Λυσιμάχου, Μέλος ΔΣ, Εθνική Ασφαλιστική

Νικόλαος Μακρόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Panel II: «Women Transforming Insurance»

Συντονιστής Συζήτησης: Λάμπρος Αριστ. Ρόδης, Δημοσιογράφος – Διευθυντής Σύνταξης, Insurance World

Ομιλήτριες (με αλφαβητική σειρά):

Σοφία Ζερβουδάκη, Agency Leader, Interamerican, Certified Financial Advisor (HFPA), MDRT Life & Honor Roll Member

Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της Apollon Insurance Broker, μέλους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Κατερίνα Χαραλαμπίδου, MDRT Greece Country Chair 2025-2027, Founder & CEO, wedo.insure

Panel III: «Από την πώληση στη συμβουλευτική κινδύνου»

Συντονιστής Συζήτησης: Λάμπρος Αριστ. Ρόδης, Δημοσιογράφος – Διευθυντής Σύνταξης, Insurance World

Ομιλητές (με αλφαβητική σειρά):

Χάρης Αλεξόπουλος, Πρόεδρος, Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ)

Λάμπρος Αποστολιώτης, Πρόεδρος ΠΣΑΣ, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, Οικονομολόγος

Νικόλαος Γαβρίλης, Γενικός Γραμματέας, Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Μανώλης Πετρόχειλος, Γενικός Γραμματέας, Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ)

Γεώργιος Χατζηγεωργάκης, Πρόεδρος, Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΣΠΑΤΕ)

Panel IV: «Technology, Automation & The New Insurance Ecosystem»

Συντονιστής Συζήτησης: Λάμπρος Αριστ. Ρόδης, Δημοσιογράφος – Διευθυντής Σύνταξης, Insurance World

Ομιλητές (με αλφαβητική σειρά):

Γιάννης Βασιλάτος, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εργασιών & Εξυπηρέτησης, Eurolife FFH

Μανώλης Μαρσέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Insurancemarket.gr

Μπάμπης Μπαμπίλης, Customer Value & Digital Growth, Tribe Leader, Anytime Online

Μιχάλης Περιβολάρης, Head of Infrastructure and Automation, Hellas Direct

Πέτρος Τσώνης, Chief Technology Officer (CTO), Εθνική Ασφαλιστική

Για πιο αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου 19th Insurance Conference | ethosEVENTS, όπως επίσης και τα social κανάλια Facebook και LinkedIn.