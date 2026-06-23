Aktor: Εξετάζουμε επενδυτικές ευκαιρίες, χωρίς οριστικές αποφάσεις

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ακτορ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλος Aktor»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως εξής:

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Σχετικά με δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για φερόμενες εταιρικές ενέργειες ή συμφωνίες, η Εταιρεία επισημαίνει ότι διερευνά και αξιολογεί συστηματικά τις καλύτερες μεθόδους υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδιασμού, καθώς και πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το επιχειρηματικό της πλάνο και να συμβάλουν στην επίτευξη των εταιρικών της στόχων.

Ωστόσο, προς το παρόν, δεν υφίσταται καμία οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία που απαιτεί γνωστοποίηση στο επενδυτικό κοινό.

Οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που απαιτούν γνωστοποίηση σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία τις ανακοινώνει, τηρώντας πάντα το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Euronext Athens.