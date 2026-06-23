Brexit, δέκα χρόνια μετά: Ποιος χρεώνεται τη χαμένη δεκαετία;

Μια δεκαετία μετά το δημοψήφισμα και την επομένη της παραίτησης Στάρμερ, η βρετανική οικονομία στέκεται μικρότερη απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς το Brexit. Όμως πόσο από τη ζημιά φταίει η ίδια η αποχώρηση, πόσο η διακυβέρνηση των Εργατικών και πόσο οι διεθνείς καταιγίδες που μεσολάβησαν;

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Στις 23 Ιουνίου 2016 το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε, με 52% έναντι 48%, να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέκα χρόνια αργότερα, ακριβώς, η επέτειος βρίσκει τη χώρα σε πολιτική αναταραχή: μόλις την προηγουμένη, στις 22 Ιουνίου 2026, ο Σερ Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από πρωθυπουργός και αρχηγός των Εργατικών — ο έκτος Βρετανός πρωθυπουργός που αποχωρεί από τη Ντάουνινγκ Στριτ μέσα σε επτά χρόνια, με πιθανότερο διάδοχο τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η συγκυρία δεν είναι τυχαία· είναι το αποτύπωμα μιας δεκαετίας στην οποία η οικονομία και η πολιτική του Λονδίνου κινήθηκαν σε αλλεπάλληλους κραδασμούς.

Η συζήτηση για το αν το Brexit ωφέλησε ή έβλαψε τη βρετανική οικονομία έχει ανάψει ξανά — και όχι μόνο επειδή είναι επέτειος. Δημοσκόπηση της YouGov αυτόν τον μήνα δείχνει ότι μόλις 30% των Βρετανών θεωρούν πλέον σωστή την απόφαση εξόδου, έναντι 57% που τη θεωρούν λανθασμένη — αντιστροφή σε σχέση με το 2016. Η λίρα διαπραγματεύεται περίπου 10% χαμηλότερα από την προ-δημοψηφίσματος αξία της. Και μια σειρά εκδηλώσεων αποτίμησης από ινστιτούτα όπως το NIESR κατέληξαν σε ένα ευρύ, αλλά σαφές, συμπέρασμα. Το ερώτημα για τον οικονομικό αναλυτή, ωστόσο, είναι πιο σύνθετο από ένα «ναι ή όχι»: η πορεία της δεκαετίας είναι προϊόν τριών δυνάμεων που πλέκονται — του ίδιου του Brexit, της εκάστοτε διακυβέρνησης και των διεθνών κρίσεων. Το ζητούμενο είναι να τις ξεχωρίσουμε.

Η δεκαετία σε αριθμούς

Η εικόνα της βρετανικής οικονομίας από το 2016 και μετά δεν είναι ιστορία κατάρρευσης· είναι ιστορία υποτονικότητας, διανθισμένη με δύο βίαια σοκ. Τα τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα (2016–2019) η ανάπτυξη παρέμεινε μέτρια, γύρω στο 1,5%–2,7% ετησίως, χωρίς το ράλι που είχε χαρακτηρίσει τη Βρετανία ως ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία του G7 μέχρι το 2015. Το 2020 ήρθε η πανδημία και η βαθύτερη ύφεση εδώ και τρεις αιώνες· το 2021 η μηχανική ανάκαμψη· το 2022 το ενεργειακό σοκ μετά την εισβολή στην Ουκρανία· και από το 2023 μια παρατεταμένη στασιμότητα από την οποία η χώρα δυσκολεύεται να ξεφύγει.

Έτος Μεταβολή ΑΕΠ Συγκυρία 2016 +1,9% Δημοψήφισμα (23 Ιουν.) — ψήφος αποχώρησης 52% – 48% 2017 +2,7% Ισχυρότερη χρονιά της δεκαετίας· διαπραγμάτευση εξόδου 2018 +1,4% Επιβράδυνση εν μέσω αβεβαιότητας Brexit 2019 +1,6% Μηδενική ανάπτυξη στο δ΄ τρίμηνο 2020 −10,3% COVID-19 — η βαθύτερη ύφεση στον G7 και από το 1709 2021 +8,6% Τεχνική ανάκαμψη· τέλος μεταβατικής περιόδου (Ιαν.) 2022 +4,8% Ενεργειακό σοκ / Ουκρανία· πληθωρισμός 11,1%· επεισόδιο Truss 2023 +0,4% Στασιμότητα· βασικό επιτόκιο BoE στο 5,25% 2024 +1,0% Εκλογική νίκη Εργατικών (Ιούλ.)· πρώτος προϋπολογισμός Reeves 2025 +1,4% Ήπια ανάκαμψη· φόροι σε ιστορικό υψηλό ως ποσοστό ΑΕΠ 2026* +0,9% – 1,1% Πρόβλεψη OBR / OECD· παραίτηση Στάρμερ (22 Ιουν.)

* Πρόβλεψη. Πραγματικό ΑΕΠ, ετήσια μεταβολή. - ONS, IMF World Economic Outlook, World Bank· τελευταία στοιχεία ONS και OBR (Μάρτιος / Νοέμβριος 2025).

Το πιο εύγλωττο στοιχείο δεν είναι το ετήσιο ποσοστό, αλλά το σωρευτικό αποτέλεσμα. Στο α΄ τρίμηνο του 2026 το βρετανικό ΑΕΠ ήταν περίπου 6,0% πάνω από το προ-πανδημίας επίπεδό του (δ΄ τρίμηνο 2019). Στο ίδιο διάστημα η Ευρωζώνη κινήθηκε λίγο υψηλότερα (περίπου +6,6%), η Γερμανία πολύ χαμηλότερα (μόλις +0,8%, η χειρότερη επίδοση του G7), ενώ οι ΗΠΑ εκτοξεύθηκαν στο +15,1%. Με άλλα λόγια, η Βρετανία βρίσκεται στο μέσο-προς-χαμηλό άκρο των ανεπτυγμένων οικονομιών: καλύτερα από τη Γερμανία, αρκετά πίσω από την Αμερική. Ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα κατά κεφαλήν: το πραγματικό ΑΕΠ ανά κάτοικο παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμο, με τον πληθυσμό να μεγαλώνει ταχύτερα από την οικονομία, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας έχει «κολλήσει» από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 — πρόβλημα που προηγείται κατά οκτώ χρόνια του Brexit.

Το «brexit penalty»: τι μετράει το ρολόι του Δημοσίου

Η πιο επίσημη εκτίμηση προέρχεται από το Office for Budget Responsibility (OBR), τον ανεξάρτητο δημοσιονομικό «φύλακα» της χώρας. Η υπόθεση εργασίας του παραμένει αμετάβλητη από το 2016 και επιβεβαιώθηκε εκ νέου τον Νοέμβριο του 2025: η νέα εμπορική σχέση με την ΕΕ θα μειώσει τον όγκο των βρετανικών εξαγωγών και εισαγωγών κατά περίπου 15% σε σχέση με την παραμονή, και αυτή η συρρίκνωση της εμπορικής έντασης θα ρίξει τη μακροχρόνια παραγωγικότητα κατά 4% — με το πλήρες αποτέλεσμα να εκδηλώνεται σταδιακά μέσα σε δεκαπέντε χρόνια. Δεν πρόκειται για απότομο πλήγμα, αλλά για μόνιμο χαμήλωμα της «οροφής» ανάπτυξης.

≈ 125 δισ. £ Η ετήσια απώλεια ΑΕΠ που αντιστοιχεί στην εκτίμηση του OBR για πλήγμα 4% — και περίπου 50 δισ. £ λιγότερα φορολογικά έσοδα τον χρόνο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί τι είδους νούμερο είναι το «4%»: πρόκειται για προβολή, για μακροχρόνια υπόθεση, όχι για μετρημένο αποτέλεσμα. Όταν οι οικονομολόγοι προσπαθούν να μετρήσουν τη ζημιά που έχει ήδη συμβεί, οι εκτιμήσεις διαφέρουν αισθητά. Η μέθοδος του «οικονομικού σωσία» (doppelgänger) του John Springford — που συγκρίνει τη Βρετανία με ένα σταθμισμένο καλάθι παρόμοιων οικονομιών — υπολόγισε απώλεια γύρω στο 5% του ΑΕΠ ήδη από το 2022, εκτίμηση που επανέλαβε σε ανάλυση του 2025 με την ευκαιρία της ενιαετίας. Το NIESR τοποθετεί τη ζημιά στο 5%–6%, η Goldman Sachs γύρω στο 5%–8%, ενώ μελέτη του NBER ανεβάζει το σωρευτικό κόστος έως το 2025 στο 6%–8%. Στο άλλο άκρο, ο Jonathan Portes του King’s College μιλά για πιο συγκρατημένο εύρος της τάξης του 1%–5%. Το εύρος είναι μεγάλο, αλλά η κατεύθυνση κοινή: σχεδόν όλες οι σοβαρές μελέτες δείχνουν αρνητικό πρόσημο.

Υπάρχει, ωστόσο, και η αντίθετη φωνή — και η σοβαρή δημοσιογραφία οφείλει να την παραθέσει. Οικονομολόγοι υπέρ του Brexit, όπως ο Julian Jessop, υποστηρίζουν ότι τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν τη θεμελιώδη υπόθεση του OBR: η εμπορική ένταση της Βρετανίας (εξαγωγές συν εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ) παραμένει γύρω στο 65% και συνεχίζει να κινείται παράλληλα με χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, σε μια εποχή που το παγκόσμιο εμπόριο ούτως ή άλλως υποχωρεί λόγω προστατευτισμού. Αν η εμπορική ένταση δεν έχει πέσει όσο προβλεπόταν, λένε, τότε και το «4% παραγωγικότητας» στηρίζεται σε σαθρό έδαφος. Το αντεπιχείρημα της πλειονότητας είναι ότι η σταθερότητα της συνολικής έντασης κρύβει μια σοβαρή εσωτερική μετατόπιση — γι’ αυτό και πρέπει να κοιτάξουμε χωριστά τα αγαθά και τις υπηρεσίες.

Εμπόριο και επενδύσεις: το διπλό αποτύπωμα

Εδώ κρύβεται το πιο «αντι-διαισθητικό» εύρημα της δεκαετίας. Οι εξαγωγές αγαθών της Βρετανίας έχουν σαφώς υστερήσει σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους του G7 — τα νέα τελωνειακά και κανονιστικά εμπόδια χτύπησαν ιδιαίτερα τα φυσικά προϊόντα, και ακόμη περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες απλώς εγκατέλειψαν την ευρωπαϊκή αγορά αντί να σηκώσουν το βάρος της γραφειοκρατίας. Την ίδια στιγμή, όμως, οι εξαγωγές υπηρεσιών αποδείχθηκαν αξιοσημείωτα ανθεκτικές: η Βρετανία είναι σήμερα ο τρίτος ταχύτερα αναπτυσσόμενος εξαγωγέας υπηρεσιών στον G7, με ώθηση από τα χρηματοοικονομικά, τις ασφάλειες και τις επαγγελματικές υπηρεσίες — τομείς όπου το Brexit έστησε λιγότερα εμπόδια και όπου η παγκόσμια ζήτηση μεγαλώνει ούτως ή άλλως γρηγορότερα. Το αποτέλεσμα είναι μια οικονομία που έχασε έδαφος στα εμπορεύματα αλλά κράτησε —ίσως και ενίσχυσε— τη θέση της στις υπηρεσίες.

Το δεύτερο, και ίσως βαθύτερο, κανάλι ζημιάς είναι οι επενδύσεις. Η περίοδος αβεβαιότητας ανάμεσα στο δημοψήφισμα του 2016 και την εφαρμογή της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας (TCA) το 2021 «πάγωσε» τις επιχειρηματικές επενδύσεις για πέντε συναπτά έτη. Μελέτες τοποθετούν το επενδυτικό έλλειμμα —δηλαδή πόσο χαμηλότερα κινήθηκαν οι επενδύσεις σε σχέση με ένα σενάριο χωρίς Brexit— σε ένα εύρος 12%–18%, με τον Springford να υπολογίζει συγκεκριμένα πτώση 13,7% έως το τέλος του 2021. Καθώς οι επενδύσεις είναι το καύσιμο της μελλοντικής παραγωγικότητας, αυτή η πενταετία απωλειών αφήνει αποτύπωμα που θα συνοδεύει την οικονομία για χρόνια. Σε αυτό προστίθεται η υποτιμημένη λίρα, που έκανε ακριβότερες τις εισαγωγές τροφίμων, ενέργειας και πρώτων υλών, τροφοδοτώντας το κόστος ζωής.

Οι διεθνείς καταιγίδες: COVID, ενέργεια, Truss

Καμία αποτίμηση δεν είναι έντιμη αν αποδώσει στο Brexit όσα προκάλεσαν παγκόσμια σοκ. Η πανδημία οδήγησε το 2020 σε συρρίκνωση περίπου 10,3% — τη μεγαλύτερη πτώση όλου του G7 και τη βαθύτερη βρετανική ύφεση από το 1709. Η ιδιαίτερη ευπάθεια της Βρετανίας οφειλόταν στη δομή της οικονομίας της, με μεγάλο μερίδιο «κοινωνικής κατανάλωσης» (εστίαση, ψυχαγωγία, τουρισμός) που χτυπήθηκε δυσανάλογα από τα μέτρα. Λίγο αργότερα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 εκτόξευσε τις τιμές ενέργειας· ο πληθωρισμός κορυφώθηκε στο 11,1% τον Οκτώβριο του 2022 — το υψηλότερο σε 41 χρόνια — και ώθησε την Τράπεζα της Αγγλίας να ανεβάσει το βασικό επιτόκιο έως το 5,25%, πυροδοτώντας κρίση κόστους ζωής.

Ανάμεσα στα δύο, η Βρετανία αυτο-τραυματίστηκε. Τον Σεπτέμβριο του 2022 ο εφήμερος προϋπολογισμός της Λιζ Τρας — με μη χρηματοδοτούμενες φοροελαφρύνσεις περίπου 45 δισ. λιρών — αναστάτωσε τις αγορές κρατικών ομολόγων, προκάλεσε κρίση στα συνταξιοδοτικά ταμεία και ανάγκασε την κεντρική τράπεζα σε έκτακτη παρέμβαση· τα επιτόκια στεγαστικών δανείων εκτινάχθηκαν και η Τρας παραιτήθηκε μετά από μόλις 49 ημέρες. Το επεισόδιο αυτό δεν είχε καμία σχέση με το Brexit· ήταν αμιγώς προϊόν κακής διακυβέρνησης. Το κρίσιμο σημείο είναι το εξής: αυτές οι καταιγίδες χτύπησαν όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες, άρα από μόνες τους δεν εξηγούν γιατί η Βρετανία υστερεί έναντι των ομοίων της. Εξηγούν, όμως, το μέγεθος του πόνου — και αλληλεπιδρούν με το Brexit, καθώς οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού μετά το τέλος της ελεύθερης κυκλοφορίας ενίσχυσαν τις πιέσεις στις τιμές.

Η εργατική διακυβέρνηση: η σταθερότητα που δεν ήρθε

Οι Εργατικοί ανέλαβαν τον Ιούλιο του 2024 με ένα κεντρικό σύνθημα — σταθερότητα και ανάπτυξη μετά από δεκατέσσερα χρόνια συντηρητικής αναταραχής και πέντε πρωθυπουργών. Στο μέτωπο της οικονομικής πολιτικής, η υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves παρουσίασε δύο προϋπολογισμούς. Ο δεύτερος, τον Νοέμβριο του 2025, ανέβασε τη φορολογία σε ιστορικό υψηλό ως ποσοστό του ΑΕΠ: μόνο το «πάγωμα» των φορολογικών κλιμακίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ίδιου του OBR, αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση φόρων των τελευταίων εξήντα ετών, με σωρευτικό κόστος γύρω στα 66,6 δισ. λίρες. Παράλληλα, το OBR υποβάθμισε την πρόβλεψη για την παραγωγικότητα (από 1,3% σε 1% ετησίως), σηματοδοτώντας ασθενέστερη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη — και η επιχειρηματική κοινότητα εξέφρασε ανησυχίες για το νομοσχέδιο εργασιακών δικαιωμάτων.

Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, η κυβέρνηση επιχείρησε ένα «reset». Η σύνοδος κορυφής ΕΕ–Βρετανίας τον Μάιο του 2025 — η πρώτη μετά το Brexit — άνοιξε τον δρόμο για συμφωνία στα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (SPS), για συνεργασία στην ενέργεια, για σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών και για άμυνα. Όμως το οικονομικό αποτύπωμα είναι μικρό: η ίδια η κυβέρνηση εκτιμά ώθηση γύρω στο 0,3% του ΑΕΠ έως το 2040, ενώ η επιτροπή της Βουλής των Λόρδων τη χαρακτήρισε «οριακή, αν και θετική». Η συμφωνία για συμμετοχή στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE ναυάγησε τον Νοέμβριο του 2025 λόγω διαφωνίας για το κόστος, και η «βαθιά ευθυγράμμιση» με την ενιαία αγορά —που θα μπορούσε να ανακτήσει το ένα τρίτο έως το ήμισυ της απώλειας— παραμένει πολιτικά εκτός τραπεζιού. Το reset, εν ολίγοις, είναι μια σπρωξιά, όχι μια θεραπεία.

Και τότε ήρθε η πολιτική κατάρρευση. Στις τοπικές εκλογές του Μαΐου 2026 το Reform UK του Nigel Farage σάρωσε, οι Εργατικοί έχασαν περίπου 1.500 έδρες τοπικής αυτοδιοίκησης και τον έλεγχο πάνω από 25 δήμων. Η δημοτικότητα του Στάρμερ είχε καταρρεύσει σε καθαρά αρνητική περιοχή —η Ipsos τον κατέγραψε ως τον πιο αδημοφιλή πρωθυπουργό από το 1977— και στις 22 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε την παραίτησή του. Έτσι, η ίδια η υπόσχεση των Εργατικών —η σταθερότητα— δεν υλοποιήθηκε. Ο πιθανός διάδοχος Άντι Μπέρναμ κληρονομεί μια οικονομία χαμηλής ανάπτυξης, υψηλής φορολογίας και βαθιάς πολιτικής αστάθειας.

Το ετυμηγόριο: πώς ξεχωρίζουμε τις αιτίες

Το λάθος που κάνουν και οι δύο πλευρές της δημόσιας συζήτησης είναι ότι αναζητούν έναν μόνο ένοχο. Η πραγματικότητα είναι ότι οι τρεις δυνάμεις δρουν σε διαφορετικά επίπεδα και αλληλοενισχύονται.

Πρώτον, το Brexit. Η καλύτερη ανάγνωση των στοιχείων δείχνει ότι λειτούργησε ως αργό, διαρθρωτικό «φρένο» στην τάση της οικονομίας — μέσω λιγότερου εμπορίου, χαμηλότερων επενδύσεων και ασθενέστερης παραγωγικότητας. Δεν προκάλεσε ύφεση· χαμήλωσε μόνιμα την οροφή. Οι σοβαρές εκτιμήσεις συγκλίνουν σε απώλεια της τάξης του 3%–5% του ΑΕΠ, με τάση προς τα πάνω καθώς περνά ο χρόνος. Αυτό είναι το πιο «δικό» του Brexit κομμάτι της ζημιάς.

Δεύτερον, οι διεθνείς κρίσεις. Η πανδημία και το ενεργειακό σοκ εξηγούν τη μεταβλητότητα και το μέγεθος του πόνου — τον κρατήρα του 2020, την έκρηξη πληθωρισμού του 2022. Είναι κοινές σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες, άρα δεν εξηγούν τη σχετική υστέρηση της Βρετανίας· την ενίσχυσαν όμως, λόγω της δομής της οικονομίας και των εργασιακών ελλείψεων που το ίδιο το Brexit όξυνε.

Τρίτον, η διακυβέρνηση. Δεκατέσσερα χρόνια συντηρητικής εναλλαγής με πέντε πρωθυπουργούς, το αυτοτραυματικό επεισόδιο Τρας και, τώρα, η αποτυχία των Εργατικών να προσφέρουν τη σταθερότητα που υποσχέθηκαν: η κακή διακυβέρνηση δεν δημιούργησε το «φρένο» του Brexit, αλλά σπατάλησε τα περιθώρια για να το αντισταθμίσει. Η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη είναι προϋποθέσεις της επένδυσης — και ακριβώς αυτές έλειψαν.

Το Brexit χαμήλωσε την τάση, οι διεθνείς κρίσεις χτύπησαν το επίπεδο, και η διακυβέρνηση απέτυχε να αναπληρώσει. Οι τρεις δυνάμεις δεν αλληλοαναιρούνται· αθροίζονται.

Επίλογος: μια χώρα που άλλαξε γνώμη — χωρίς συναίνεση στη θεραπεία

Δέκα χρόνια μετά, ο απολογισμός είναι μια οικονομία μικρότερη και πιο εσωστρεφή απ’ ό,τι θα ήταν, μια πολιτική σκηνή κατακερματισμένη και ένα κοινό που έχει αλλάξει γνώμη — αλλά χωρίς συμφωνία για το τι πρέπει να γίνει. Η σχέση με την ΕΕ έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο σταθερή ισορροπία, όπου οι τριβές γίνονται αποδεκτές αντί να επιλύονται. Η ουσιαστική επιλογή — πόσο κοντά θέλει να φτάσει το Λονδίνο στην ενιαία αγορά — παραμένει αναπάντητη, γιατί απαιτεί πολιτικό θάρρος που μέχρι σήμερα έλειψε. Ο επόμενος ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ θα κληθεί να διαχειριστεί ακριβώς αυτή τη χαμένη δεκαετία: όχι μια καταστροφή, αλλά μια συσσωρευμένη απώλεια δυνητικής ευημερίας, της οποίας οι αιτίες είναι, ταυτόχρονα, το Brexit, η συγκυρία και η ίδια η ποιότητα της διακυβέρνησης.

Πηγές:Office for National Statistics (ONS)· Office for Budget Responsibility (OBR), Brexit analysis & Forecasting productivity (Νοέμβριος 2025)· IMF World Economic Outlook· World Bank· NIESR, «Ten Years of Brexit» (Ιούνιος 2026)· UK in a Changing Europe / Jonathan Portes· John Springford (Constitution Society / CER), μέθοδος doppelgänger· House of Commons & House of Lords Libraries· Institute for Government· Economics Observatory· YouGov (Ιούνιος 2026)·