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    Cenergy: Πέρασαν οι μετοχές του placement μέσω του ΧΑ

    Cenergy: Πέρασαν οι μετοχές του placement μέσω του ΧΑ

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Μέσω 11 πακέτων πέρασαν από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας 6,3 εκατ. μετοχές της Cenergy, στην τιμή των 24,2 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του placement που πραγματοποίησε η εισηγμένη.

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    Μέσω 11 πακέτων, συνολικής αξίας 152,46 εκατ. ευρώ, πέρασαν από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας 6,3 εκατ. μετοχές της Cenergy, στην τιμή των 24,2 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του placement που πραγματοποίησε η εισηγμένη.

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    Το μεγαλύτερο εξ αυτών αφορούσε 580 χιλ. μετοχές, συνολικής αξίας 140,3 εκατ. ευρώ.

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