cenergy:-Πέρασαν-οι-μετοχές-του-placement μέσω-του-ΧΑ

Μέσω 11 πακέτων πέρασαν από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας 6,3 εκατ. μετοχές της Cenergy, στην τιμή των 24,2 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του placement που πραγματοποίησε η εισηγμένη.

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Μέσω 11 πακέτων, συνολικής αξίας 152,46 εκατ. ευρώ, πέρασαν από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας 6,3 εκατ. μετοχές της Cenergy, στην τιμή των 24,2 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του placement που πραγματοποίησε η εισηγμένη.

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Το μεγαλύτερο εξ αυτών αφορούσε 580 χιλ. μετοχές, συνολικής αξίας 140,3 εκατ. ευρώ.