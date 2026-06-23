cenergy:-Σε-θεσμικούς-επενδυτές-το-3%-του-μετοχικού-κεφαλαίου

Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση μέσω accelerated bookbuilding 6,3 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings SA.

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Στην πώληση 6,3 εκατ. υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings SA, που αντιστοιχούν σε περίπου 3% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή 24,2 ευρώ ανά μετοχή, προχώρησε η Viohalco, στο πλαίσιο 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα σε βάση T+2 στις 25 Ιουνίου 2026, με την επιφύλαξη ικανοποίησης ή παραίτησης από ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή. Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.

Η Goldman Sachs International ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενήργησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)).