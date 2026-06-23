Citi: Το στασιμοπληθωριστικό σοκ αρχίζει να αντιστρέφεται

Οι πρόδρομοι δείκτες PMI Ιουνίου καταγράφουν τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή — ελαφρώς υψηλότερη ανάπτυξη και υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων, σύμφωνα με ανάλυση της Citi Research.

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Η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται να αφήνει πίσω της τη χειρότερη φάση του σοκ που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι πρόδρομες (flash) εκτιμήσεις των δεικτών υπευθύνων προμηθειών (PMI) για τον Ιούνιο, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την S&P Global και τη Hamburg Commercial Bank, δείχνουν την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη να σταθεροποιείται και τις πληθωριστικές πιέσεις να αρχίζουν να υποχωρούν — μια στροφή που η Citi Research περιγράφει ως την αρχή της αντιστροφής του «στασιμοπληθωριστικού σοκ» των τελευταίων μηνών.

Σύμφωνα με σημείωμα της επενδυτικής τράπεζας, οι δείκτες του Ιουνίου είναι οι πρώτοι που αποτυπώνουν την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, με αποτέλεσμα ελαφρώς ισχυρότερη ανάπτυξη και χαλάρωση των πιέσεων στις τιμές.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Ο δείκτης PMI μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 51,3 μονάδες τον Ιούνιο, παραμένοντας σε αναπτυξιακό έδαφος —πάνω από το όριο των 50 που χωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση— αν και οριακά χαμηλότερα από τις 51,6 του Μαΐου. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από τις υπηρεσίες: ο αντίστοιχος δείκτης ανέκαμψε απότομα στις 48,9 μονάδες, από 47,7 τον Μάιο, ανακτώντας μεγάλο μέρος των απωλειών. Ο σύνθετος δείκτης (composite), που συνδυάζει μεταποίηση και υπηρεσίες, κέρδισε μία ολόκληρη μονάδα σε μηνιαία βάση και ανέβηκε στις 49,5, από 48,5.

Και οι τρεις δείκτες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Παραμένουν, ωστόσο, οι υπηρεσίες και ο σύνθετος δείκτης κάτω από το κατώφλι των 50, γεγονός που σημαίνει ότι η ιδιωτική οικονομία της Ευρωζώνης εξακολουθεί τεχνικά να συρρικνώνεται — απλώς με σαφώς βραδύτερο ρυθμό από ό,τι την άνοιξη.

51,3 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 48,9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 49,5 ΣΥΝΘΕΤΟΣ

Πρόδρομες εκτιμήσεις PMI Ιουνίου 2026, Ευρωζώνη.

Δείκτης PMI Ιούνιος (flash) Μάιος (τελικός) Εκτίμηση Μεταποίηση 51,3 51,6 51,2 Υπηρεσίες 48,9 47,7 — Σύνθετος 49,5 48,5 49,1

- S&P Global / HCOB (flash PMI), επεξεργασία Citi Research. Όριο ουδετερότητας: 50 μονάδες.

Γιατί τώρα — το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή

Το κλειδί βρίσκεται στο ημερολόγιο της έρευνας. Όπως επισημαίνει η Citi, η συλλογή των απαντήσεων έγινε μεταξύ 11 και 19 Ιουνίου — αρκετά αργά ώστε να καταγραφεί τόσο η πτώση των τιμών του πετρελαίου όσο και η βελτίωση του κλίματος γύρω από τη σύγκρουση.

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν, που κλιμακώθηκε τον Φεβρουάριο–Μάρτιο και οδήγησε σε διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, είχε εκτινάξει το Brent πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, πυροδοτώντας ένα νέο ενεργειακό σοκ για την Ευρώπη. Έκτοτε, καθώς προχωρούν οι συνομιλίες για εκεχειρία, οι τιμές έχουν υποχωρήσει περίπου 20% από τα φετινά υψηλά, με το Brent να κινείται γύρω στα 90–95 δολάρια. Αυτή ακριβώς η αποκλιμάκωση αρχίζει πλέον να περνά στους δείκτες δραστηριότητας.

Η οικονομία της Ευρωζώνης δείχνει αρκετή ανθεκτικότητα ώστε να αποφύγει οριακά την ύφεση. — Chris Williamson, S&P Global Market Intelligence

Μεταποίηση — ήπια ανάκαμψη σε εξέλιξη

Στη μεταποίηση, η εικόνα παραμένει αυτή μιας ήπιας αλλά σταθερής ανάκαμψης. Η συνιστώσα της παραγωγής υποχώρησε σε χαμηλό πενταμήνου (51,2 μονάδες), κάτι που η Citi αποδίδει κυρίως στη μειωμένη ανάγκη των επιχειρήσεων να ανασυγκροτήσουν αποθέματα, αφού είχε προηγηθεί σπεύδουσα συσσώρευσή τους τους προηγούμενους μήνες. Παρ’ όλα αυτά, το επίπεδο του δείκτη παραμένει συμβατό με μέτρια θετική ανάπτυξη στη μεταποιητική δραστηριότητα.

Το ΑΕΠ του β’ τριμήνου παραμένει αδύναμο

Η απότομη ανάκαμψη των υπηρεσιών ενισχύει, κατά την Citi, την άποψη ότι η αδυναμία του Απριλίου–Μαΐου οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε εποχικές στρεβλώσεις και όχι σε υποκείμενη επιδείνωση. Παρά ταύτα, το β’ τρίμηνο προδιαγράφεται ισχνό: με μέσο όρο σύνθετου δείκτη γύρω στις 48,9 μονάδες στο τρίμηνο, η ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη εκτιμάται σε μόλις 0,0–0,1% σε τριμηνιαία βάση — επιβράδυνση σε σχέση με το α’ τρίμηνο (για την Ευρωζώνη εκτός Ιρλανδίας). Με άλλα λόγια, η περιοχή αποφεύγει την ύφεση, αλλά μετά βίας αναπτύσσεται.

Οι τιμές αρχίζουν να υποχωρούν

Η πιο ενθαρρυντική είδηση για τους χαράκτες πολιτικής αφορά τις τιμές. Τόσο στις υπηρεσίες όσο και στη μεταποίηση, οι συνιστώσες των τιμών εισροών και εκροών αποκλιμακώθηκαν. Οι τιμές εισροών υποχώρησαν περισσότερο από τις τιμές εκροών —κάτι αναμενόμενο— αλλά συνολικά το μήνυμα είναι θετικό ως προς τον κίνδυνο έμμεσης μετακύλισης του ενεργειακού κόστους σε άλλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είδε τον πληθωρισμό να επιταχύνεται εκ νέου λόγω του ενεργειακού σοκ, η εκτόνωση αυτή δίνει κάποια ανάσα.

Περιφέρεια ισχυρή, Γαλλία ουραγός

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η άνοδος του σύνθετου δείκτη της Ευρωζώνης ήταν μεγαλύτερη από το άθροισμα των μεταβολών σε Γερμανία και Γαλλία — ένδειξη ότι η υπόλοιπη Ευρωζώνη κινήθηκε σαφώς ανοδικά. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Citi, Ιταλία και Ισπανία ανέβηκαν πάνω από τις 52 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ευρωπαϊκού Νότου. Η Γαλλία, αντίθετα, παραμένει ο σταθερός ουραγός της ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο δείγμα της μεταποιητικής έρευνας PMI της Ευρωζώνης, με τις ελληνικές βιομηχανικές συνθήκες να έχουν επιδείξει σχετική ανθεκτικότητα το προηγούμενο διάστημα.

Τι να προσέξουμε — η εύθραυστη εκεχειρία

Η εικόνα, ωστόσο, παραμένει εκτεθειμένη σε γεωπολιτικό ρίσκο. Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή είναι εύθραυστη: νέα αμερικανικά πλήγματα στις 11 Ιουνίου υπενθύμισαν ότι η κρίση δεν έχει κλείσει οριστικά, ενώ τα Στενά του Ορμούζ —απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου— παραμένουν σημείο τριβής. Μια εκ νέου κλιμάκωση θα μπορούσε να αντιστρέψει γρήγορα την πτώση των τιμών της ενέργειας και να επαναφέρει το στασιμοπληθωριστικό δίλημμα στο τραπέζι.

Η ουσία

Συνολικά, οι δείκτες του Ιουνίου στέλνουν ένα προσεκτικά αισιόδοξο μήνυμα: το χειρότερο σενάριο —αυτό του παρατεταμένου στασιμοπληθωρισμού— αρχίζει να απομακρύνεται. Η ανάπτυξη παραμένει ισχνή και άνιση, αλλά η ταυτόχρονη υποχώρηση των τιμών δίνει στην Ευρωζώνη και στην ΕΚΤ ένα περιθώριο που έλειπε εδώ και μήνες. Αρκεί η εκεχειρία να κρατήσει.