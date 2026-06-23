Energean: Συναντήσεις της Προεδρίας του SPE στις εγκαταστάσεις του Πρίνου

Μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Energean στον Κόλπο της Καβάλας, όπου διεξάγεται η μοναδική παραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα και όπου, μέσω της EnEarth, αναπτύσσεται η σημαντική επένδυση για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στον Πρίνο.

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Συγκεκριμένα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Country Manager της Energean στην Ελλάδα, Δρ. Κατερίνα Σάρδη, καθώς και άλλα στελέχη της εταιρείας, υποδέχθηκαν την Jennifer Miskimins, Πρόεδρο του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου (Society of Petroleum Engineers – SPE), η οποία συνοδευόταν από τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), κ. Φώτιο Μάρη, και τον καθηγητή του ΔΠΘ και Πρόεδρο του SPE στην Ελλάδα, κ. Νικόλαο Κόκκινο, μαζί με συνεργάτες τους.

Οι εκλεκτοί επισκέπτες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του συγκροτήματος του Πρίνου, τις δραστηριότητες της Energean στην Ελλάδα, καθώς και στην Ανατολική Μεσόγειο, και για την πρόοδο της ανάπτυξης του έργου αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο.

Ο Διευθυντής του Συγκροτήματος του Πρίνου και Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ομίλου Energean, κ. Βασίλης Τσέτογλου, δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να υποδεχθούμε στις εγκαταστάσεις του Πρίνου την Πρόεδρο του SPE, κ. Jennifer Miskimins, τον Πρύτανη του ΔΠΘ, κ. Φώτιο Μάρη, τον καθηγητή του ΔΠΘ και Πρόεδρο του SPE στην Ελλάδα, κ. Νικόλαο Κόκκινο, καθώς και τους αξιότιμους συνεργάτες τους.

Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον Πρίνο, ο οποίος μεταμορφώνεται από την μοναδική πετρελαιοπηγή της Ελλάδας σε έναν μοναδικό αποθηκευτικό χώρο CO2 στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με στόχο να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αποανθρακοποίηση της βιομηχανίας μας και στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η συνεργασία μας αυτά τα χρόνια, τόσο με το SPE όσο και με το ΔΠΘ, συνέβαλε σημαντικά στην ασφαλή και περιβαλλοντικά συμβατή παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα του Κόλπου της Καβάλας.

Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μια σημαντική πηγή απασχόλησης για τις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε σίγουροι ότι η νέα εποχή του Πρίνου θα διατηρήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενισχύοντας τη γεωπολιτική θέση της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Κατάλληλος ο Πρίνος για την αποθήκευση CO2

Η Πρόεδρος του SPE και καθηγήτρια στο Colorado Schools of Mines, κ. Jennifer Miskimins, δήλωσε:

«Οι εγκαταστάσεις στον Πρίνο είναι εντυπωσιακές και η επίσκεψή μου ήταν μια σπάνια ευκαιρία. Ως Πρόεδρος του SPE, επισκέπτομαι εγκαταστάσεις παγκοσμίως και είναι τιμή μου που προσκλήθηκα να επισκεφτώ τον Πρίνο.

Το έργο αποθήκευσης CO2 που έχει ξεκινήσει εδώ είναι μια κοινή πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς, βοηθά στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Παρατηρώ εδώ μια εξαιρετική ευκαιρία για τη χρήση μιας εγκατάστασης που είναι ιδανική για αυτό τον σκοπό, καθώς υπάρχει ένα συμπαγές γεωλογικό στρώμα που διασφαλίζει την ασφάλεια της αποθήκευσης.

Ο καθηγητής Χημείας του ΔΠΘ και Πρόεδρος του SPE στην Ελλάδα, κ. Νικόλαος Κόκκινος, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή να έχουμε στην πόλη μας και στο Ινστιτούτο Πετρελαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που βρίσκεται στην Καβάλα, την Πρόεδρο του SPE. Η επίσκεψη εντάσσεται στη συνεργασία του Ινστιτούτου με το SPE στο πλαίσιο του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Βιομηχανική Κατάλυση και Βιώσιμη Ενέργεια».

Αυτού του είδους οι συνεργασίες είναι κρίσιμες για την διεθνοποίηση του πανεπιστημίου μας. Στην Καβάλα λειτουργεί το παράρτημα του SPE για όλη την Ελλάδα, και το SPE παρέχει στους φοιτητές μας πρόσβαση σε έγκυρες επιστημονικές βάσεις δεδομένων, καθώς και την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε διεθνή συνέδρια.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς το SPE για τη διαρκή συνεργασία και για την επίσκεψη αυτή, η οποία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς προετοιμάζεται ένα νέο ξενόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Μηχανική Πετρελαίου που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ. Η συμβολή του SPE είναι πολύτιμη και ανυπομονούμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας σε νέες πρωτοβουλίες, όπως αυτή με το Πανεπιστήμιο του Καΐρου.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μια περιήγηση στις υπεράκτιες εξέδρες του Πρίνου, όπου η παραγωγή πετρελαίου διαρκεί ήδη 45 χρόνια.