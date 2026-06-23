ferrari:-Μετά-τη-θύελλα-αντιδράσεων-για-το-ηλεκτρικό-luce-ev,-ο-Ντι-Σιλβέστρε-διορίστηκε-νέος-επικεφαλής-μάρκετινγκ

Η Ferrari ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διόρισε τον επικεφαλής της BMW Ιταλίας, Μασιμιλιανό Ντι Σιλβέστρε, ως επικεφαλής μάρκετινγκ και εμπορικού διευθυντή, αντικαθιστώντας τον επί χρόνια στέλεχος Ενρίκο Γκαλιέρα.

Η αλλαγή στη διοίκηση έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψη της Ferrari του διχαστικού Luce, του πρώτου της ηλεκτρικού αυτοκινήτου, σε μια κυκλοφορία που προκάλεσε εκτεταμένες επικρίσεις.

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Ο Ντι Σιλβέστρε, νυν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Group Italy, θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα την 1η Ιουλίου και θα ενταχθεί στην ηγετική ομάδα της Ferrari, αναφέροντας απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μπενεντέτο Βίνια, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κατασκευάστρια εταιρεία πολυτελών σπορ αυτοκινήτων.

Ο Γκαλιέρα, ένας από τους κορυφαίους διευθυντές της Ferrari, έχει περάσει περισσότερα από 16 χρόνια στη Ferrari.

«Αποφάσισε να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία — μια απόφαση που μοιράστηκε με την εταιρεία πριν από λίγο καιρό», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ενρίκο για την εξαιρετική συμβολή που έχει κάνει στη Ferrari καθ’ όλη τη μακρά καριέρα του», δήλωσε ο Βίνια, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του στην ενίσχυση της μάρκας παγκοσμίως.

Η Ferrari δήλωσε ότι ο Ντι Σιλβέστρε φέρνει περισσότερες από δύο δεκαετίες διεθνούς εμπειρίας στον τομέα της premium και πολυτελούς αυτοκινητοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρογνωμοσύνης στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και την εμπορική ανάπτυξη.

Η Ferrari παρουσίασε το πενταθέσιο Luce EV τον περασμένο μήνα, προκαλώντας θύελλα επικρίσεων, μεταξύ άλλων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τον αντισυμβατικό σχεδιασμό του μοντέλου σε σύγκριση με την τυπική μυώδη και επιθετική αισθητική της Ferrari, καθώς και για την απόφαση της εταιρείας να παρεκκλίνει από τους παραδοσιακούς βενζινοκινητήρες της.

Ferrari/Handout via REUTERS

- Reuters