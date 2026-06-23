h-Πειραιώς-best-in-business-transformation-στα-project-management-awards-2026

Στα Project Management Awards 2026, στα οποία αναδεικνύονται οι βέλτιστες πρακτικές και τα έργα που ξεχωρίζουν στον τομέα της διοίκησης έργων στην Ελλάδα.

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Tη διάκριση Best in Business Transformation και άλλα τρία σημαντικά βραβεία έλαβε η Πειραιώς στα Project Management Awards 2026, στα οποία αναδεικνύονται οι βέλτιστες πρακτικές και τα έργα που ξεχωρίζουν στον τομέα της διοίκησης έργων στην Ελλάδα.

Οι διακρίσεις που έλαβε η Τράπεζα επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Πειραιώς στη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της εστίαση στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, την κυβερνοασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνων, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας.

Στα Project Management Awards 2026, τα οποία διοργάνωσαν το PMI Greece, η Boussias Events και τα περιοδικά NetFax και netweek, η Πειραιώς έλαβε τα βραβεία:

• Gold – Best in Business Transformation για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας, που συνδύασε rebranding, αναβάθμιση καταστημάτων και εκτεταμένο ψηφιακό εκσυγχρονισμό, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία του πελάτη και τη λειτουργία του οργανισμού.

• Silver – Best in Cyber Security & Risk Mitigation, για το έργο υλοποίησης ενός ώριμου μοντέλου GRC, ενσωματώνοντας την κυβερνοασφάλεια στον στρατηγικό σχεδιασμό και συνδέοντάς την με την επιχειρηματική ανάπτυξη.

• Silver – Best in AI Infusion, για το έργο ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρησιακές διαδικασίες, αξιοποιώντας Generative AI, predictive analytics και real-time δεδομένα, καθώς και AI-driven εργαλεία.

• Βronze – Best in Digital Transformation, για το έργο πρωτοποριακής εισαγωγής στην ελληνική αγορά της δυνατότητας μετατροπής συναλλαγών χρεωστικής κάρτας σε άτοκες δόσεις, μέσω πλήρως ψηφιακής, mobile-first εμπειρίας, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διαφάνεια.