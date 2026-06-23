ideal-holdings:-Τα-attica-στον-δρόμο-προς-το-Χρηματιστήριο-και-νέα-εξαγορά-τον-Σεπτέμβριο

Ένα ακόμη deal μετά το καλοκαίρι σχεδιάζει η Ideal Holdings, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο. Τι φέρνει η επόμενη μέρα.

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Νέα εξαγορά δρομολογεί το αμέσως επόμενο διάστημα η Ideal Holdings, την ώρα που η Αττικά Πολυκαταστήματα ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι του Euronext Athens.

Όπως αποκάλυψε το μεσημέρι της Δευτέρας ο επικεφαλής της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, στο περιθώριο ειδικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της επόμενης ημέρας της Αττικά Πολυκαταστήματα ενόψει της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο, ο όμιλος σχεδιάζει το επόμενο του επιχειρηματικό βήμα, κάνοντας λόγο για νέα εξαγορά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

«Μετά το καλοκαίρι θα δείτε. Ό,τι έχουμε πει, το έχουμε κάνει. Τον Σεπτέμβριο τα σπουδαία», τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα επιχειρηματική κίνηση του ομίλου.

Ερωτηθείς, δε, εάν σχεδιάζει την εισαγωγή και άλλης εταιρείας του ομίλου στο Χρηματιστήριο απάντησε χαρακτηριστικά «όχι τώρα».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στο «οπλοστάσιο» της Ideal Holdings βρίσκονται εκτός από την Αττικά Πολυκαταστήματα, εμβληματικές εταιρείες από τους κλάδους τροφίμων (Μπάρμπα Στάθης), λιανεμπορίου) και πληροφορικής (όμιλος Byte).

Παπακωνσταντίνου: Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης των Attica – Είμαστε εδώ και δεν βιαζόμαστε να φύγουμε

«Δεν πρόκειται να πουλήσουμε μετοχές της Αττικά Πολυκαταστήματα»

Ταυτόχρονα, ο κ. Παπακωνσταντίνου επανέλαβε τη στήριξη της Ideal Holdings στην επόμενη ημέρα της Αττικά Πολυκαταστήματα.

«Εμείς δεν πρόκειται να πουλήσουμε μετοχές για μεγάλο χρονικό διάστημα ως κύριος μέτοχος. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει η δέσμευση των 180 ημερών ωστόσο το lock up είναι τυπικό. Εμείς δεν πρόκειται να πουλήσουμε…», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η εταιρεία μας αρέσει, θέλουμε να την κρατήσουμε, είμαστε εδώ και δεν βιαζόμαστε να φύγουμε», δήλωνε στο ίδιο μήκος κύματος προ δεκαημέρου ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Τέσσερις φορές πάνω η ζήτηση για τις μετοχές από εργαζόμενους και προμηθευτές

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, από τις 18 εκατ. μετοχές που διατίθενται περίπου, οι 900.000 προορίζονται για εργαζόμενους, συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρείας.

«Διαθέτουμε το 30% των μετοχών μας, ήτοι ένα σύνολο 18 εκατ. μετοχών περίπου. Από αυτές οι 900.000 προορίζονται σε εργαζόμενους και προμηθευτές μας. Ήδη, μας ζήτησαν πολύ περισσότερα από ότι δίναμε χωρίς discount. Είμαστε οι μόνοι που δεν δώσαμε discount. Η ζήτηση είναι σχεδόν τέσσερις φορές», αποκάλυψε ο κ. Παπακωνσταντίνου, κάνοντας λόγο για τεράστια διάθεση αλλά και μεγάλη τιμή για την εταιρεία, δηλώνοντας, μάλιστα, συγκινημένος.

Να σημειωθεί εδώ ότι οι υπόλοιπες 17 εκατ. μετοχές περίπου θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 3,20 ευρώ ανά μετοχή.

Η δημόσια προσφορά

Την ίδια ώρα, ο χρόνος για την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens μετρά αντίστροφα.

Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 17 Ιουνίου, η δημόσια προσφορά των μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 24 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ideal Holdings θα παραμείνει πλειοψηφικός μέτοχος, διατηρώντας έμμεσα ποσοστό 52,5% στην εταιρεία.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι οι Εθνική Τράπεζα, AXIA, Eurobank, Piraeus. Κύριοι ανάδοχοι είναι οι Optima, Euroxx, Παντελάκης Χρηματιστηριακή, Beta Securities, ενώ σύμβουλος εισαγωγής είναι η Εθνική Τράπεζα. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρία Karatzas & Partners ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton.

Οι επενδύσεις έως το 2030

Όπως έχει γράψει το -, η Ideal Holdings σχεδιάζει, ήδη, την επόμενη φάση ανάπτυξης της Αττικά Πολυκαταστήματα σχεδιάζει έχοντας καταρτίσει ένα στρατηγικό επενδυτικό πλάνο με ορίζοντα το 2030 και με γνώμονα ένα νέο κεφάλαιο για το premium retail στην Ελλάδα.

Από το 2021, η Αττικά Πολυκαταστήματα υλοποιεί το επενδυτικό πλάνο «Elevation Project» για το οποίο, μόνο την τελευταία τριετία, έχει επενδύσει 21 εκατ. ευρώ.

Για το διάστημα 2026-2030, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας προβλέπει επενδύσεις ύψους 7 εκατ. ετησίως με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά premium και luxury retail με οργανική ανάπτυξη, επέκταση παρουσίας και νέες επενδύσεις σε φυσικά και ψηφιακά σημεία.

Σήμερα, τα attica διατηρούν μερίδιο 11% στην εγχώρια αγορά premium retail, η οποία το 2025 αποτιμήθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ. Έως το 2030, στοχεύουν στην αύξηση του μεριδίου τους στο 15%-16%, με το συνολικό μέγεθος της αγοράς να εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 2 δισ. ευρώ.

Για το πρώτο τρίμηνο του έτους, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων στα 53,0 εκατ. ευρώ (+8%), άνοδο των συγκρίσιμων EBITDA σε 3,6 εκατ. ευρώ (+2%), καθώς και αύξηση των συγκρίσιμων κερδών προ φόρων (EBT) σε 2 εκατ. ευρώ (+7%). Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα 12,3 εκατ. ευρώ.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατ. επισκέπτες κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, ενώ το attica e-shop, επωφελούμενο από τη συνεχή διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 40%.

Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά 69.000 τ.μ., απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 330 προμηθευτές από την ελληνική και διεθνή αγορά.

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