Interamerican: Η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ φτάνει το 80%

Ο Όμιλος Interamerican παρουσίασε την 14η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2025, επισημαίνοντας μια χρονιά σημαντικής προόδου στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και των κριτηρίων ESG σε όλες τις δραστηριότητές του.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσω συνεργασιών με εργαζομένους, ασφαλισμένους, συνεργάτες, προμηθευτές, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ο Όμιλος συνεχίζει να δημιουργεί μακροχρόνια αξία για τους ανθρώπους, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI και SASB και έχει υποβληθεί σε εξωτερική διασφάλιση σύμφωνα με το πρότυπο ISAE 3000, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Interamerican στη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Με σταθερή προσήλωση στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030 στις λειτουργίες της, η Interamerican έχει σχεδιάσει τον πρώτο οδικό χάρτη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Επιπλέον, σημείωσε αύξηση κατά 14% στην κάλυψη του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου από πελάτες που έχουν θέσει και κοινοποιήσει στόχους μείωσης των εκπομπών τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, επεκτάθηκε το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, ενώ η κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει φτάσει το 80%.

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας, η Interamerican χρησιμοποίησε τις υποδομές, τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο αυτό, στήριξε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, παρέχοντας σε 42 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες ευκαιρίες για δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών με το Τμήμα Αγορών και Προμηθειών και ενσωματώνοντας μέρος αυτών στο δίκτυο προμηθευτών του Ομίλου. Παράλληλα, η αξιολόγηση των προμηθευτών με κριτήρια βιωσιμότητας έφτασε το 61,9%, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευσή τους σε βιώσιμες πρακτικές.

Στον τομέα της Υγείας, εκπαιδεύτηκαν 137 επαγγελματίες υγείας στις υποδομές του Ομίλου για την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας, ενώ προσφέρθηκε δωρεάν σε 100 ωφελούμενους του περιοδικού «ΣΧΕΔΙΑ» ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος οδικής ασφάλειας «Save the Day», ενημερώθηκαν 3.143 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ασφαλή μετακίνηση στον δρόμο μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων κυκλοφοριακής αγωγής.

Στον τομέα της διακυβέρνησης, η Interamerican ενσωμάτωσε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI) που βελτιώνουν τις διαδικασίες και επιταχύνουν την ανταπόκριση προς πελάτες και συνεργάτες. Η εισαγωγή βοηθών τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του Ομίλου το 2025 συνοδεύτηκε από τη θέσπιση ενός σαφούς πλαισίου διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας την υπεύθυνη και ορθή χρήση τους μέσω ειδικής πολιτικής.

Παράλληλα, επικαιροποιήθηκε το υπάρχον Risk Framework του Ομίλου με την ενσωμάτωσή πρόσθετων ESG κινδύνων, ενώ ψηφιοποιήθηκαν 398 ESG δεδομένα μέσω ενός ενιαίου συστήματος παρακολούθησης.

Η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader του Ομίλου, δήλωσε: «Οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αντανακλούν τη μετάβαση του Ομίλου Interamerican σε ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπου η ανθεκτικότητα και η πρόοδος συνδέονται άρρηκτα με τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Διαβάστε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Interamerican εδώ.