Metlen: Εγκαινιάστηκε στον Βόλο η νέα μονάδα της M Technologies – Τι ζήτησε ο Μυτιληναίος από τον Δένδια

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

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Ισχυρό μήνυμα για τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη έστειλε η METLEN από τον Βόλο, εγκαινιάζοντας τη νέα βιομηχανική μονάδα της M Technologies και επιταχύνοντας τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα αμυντικά βιομηχανικά hubs της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρουσία των υπουργών Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

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Κατά την εκδήλωση, ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε ότι η ύπαρξη ισχυρής εθνικής αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας. Η νέα επένδυση υπερβαίνει τα όρια μιας ακόμη παραγωγικής εγκατάστασης, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο βιομηχανικό οικοσύστημα που συνδέει την άμυνα, την ενέργεια και τη μεταλλουργία, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες για την ελληνική οικονομία.

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι το αμυντικό hub της M Technologies στον Βόλο εξελίσσεται σταδιακά σε ένα πλήρως καθετοποιημένο βιομηχανικό συγκρότημα, συνολικής επιφάνειας άνω των 100.000 τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών ευρωπαϊκών αμυντικών προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι η μονάδα που εγκαινιάστηκε σήμερα είναι η 4η, από τις συνολικά 6 που θα συγκροτήσουν το hub του Βόλου, σε μια συνολική επένδυση 250 εκατ. ευρώ.

Ο ισχυρός άνδρας της Metlen τόνισε εξάλλου την ανάγκη συνεργασίας των ενόπλων δυνάμεων με τη βιομηχανία κατά τα πρότυπα των μεγάλων, ανεπτυγμένων χωρών, επισημαίνοντας ότι η εγχώρια παραγωγή μπορεί να καλύψει κρίσιμες επιχειρησιακές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία και τεχνολογική επάρκεια. Χαρακτήρισε «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» την απόφαση της κυβέρνησης και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για υποχρεωτική συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής σε ποσοστό 25% σε όλα τα αμυντικά συστήματα. Παράλληλα, πρότεινε προς τον υπουργό Άμυνας, οι προσφορές που υπερβαίνουν το όριο του 25%, να λαμβάνουν πρόσθετη βαθμολογική ενίσχυση στις σχετικές αξιολογήσεις.

Από την πλευρά του, ο Chief Executive Director της M Technologies, Βασίλης Τσιάμης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως σημείο μετάβασης από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος. Όπως ανέφερε, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας έχουν ήδη διευρυνθεί σημαντικά, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό έχει αυξηθεί από περίπου 300 σε 550 εργαζόμενους. Ο στόχος είναι έως το 2028 το βιομηχανικό συγκρότημα να αναπτυχθεί σε έκταση 100.000 τ.μ. και να απασχολεί περίπου 1.000 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.

Η νέα μονάδα εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει η METLEN για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής της παρουσίας στον τομέα των αμυντικών συστημάτων. Μέσω της M Technologies, ο όμιλος συνεργάζεται ήδη με κορυφαίους διεθνείς αμυντικούς ομίλους, όπως οι KNDS, Naval Group, TKMS, Raytheon και Iveco Defence Vehicles, συμμετέχοντας στην κατασκευή κρίσιμων υποσυστημάτων και εξοπλισμού για σύγχρονες στρατιωτικές πλατφόρμες.

Με τη νέα επένδυση, η METLEN ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Βόλου στον ευρωπαϊκό χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και ενδυνάμωση της παραγωγικής και τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για μια ελληνική βιομηχανική επένδυση, υψηλής τεχνολογίας με κρίσιμο στρατιωτικό αμυντικό χαρακτήρα, με εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, που ξεπερνά τα στενά όρια μιας σημαντικής επένδυσης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανέδειξε τη σημασία της ανάπτυξης ισχυρής εγχώριας αμυντικής παραγωγικής βάσης, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιχειρησιακή αυτονομία της χώρας και τη μεγαλύτερη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι επενδύσεις όπως αυτή της METLEN συμβάλλουν στην αναβάθμιση των βιομηχανικών δυνατοτήτων της Ελλάδας και στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.