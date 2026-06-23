Mevaco: Το ποσοστό του Γ. Γκιωνάκη ανήλθε στο 5,73%

Η «ΜΕVACO A.E» ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την γνωστοποίηση που υποβλήθηκε στις 23.06.2026, ο μέτοχος κ. Γεώργιος Γκιωνάκης προχώρησε στις 5 Μαΐου 2026 στην απόκτηση 92.450 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, λόγω κληρονομικής διαδοχής, γεγονός που οδήγησε το ποσοστό του συγκεκριμένου μετόχου να ξεπεράσει το 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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Μετά την παραπάνω απόκτηση, ο Γεώργιος Γκιωνάκης κατέχει 602.009 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 5,73% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (10.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου).