Naval Group: Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης Φρεγατών FDI στο Πολεμικό Ναυτικό

Με την παράδοση της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ το 2025, η πρώτη φρεγάτα FDI από τις 4 που κατασκευάζονται για το Πολεμικό Ναυτικό, η Naval Group προχωρά με πλήρη ταχύτητα σε συνεργασία με τους Γάλλους και Έλληνες εταίρους της για την κατασκευή των επόμενων τριών φρεγατών: Φ/Γ Νέαρχος, Φ/Γ Φορμίων και Φ/Γ Θεμιστοκλής, όπως ανακοινώνει η Naval Group.

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Για το Πολεμικό Ναυτικό, το 2026 φέρνει σημαντικά ορόσημα όπως:

Η άφιξη της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου (μετά την αναχώρησή της από τη Βρέστη στις 7 Ιανουαρίου) Η παραλαβή των δύο πλοίων, ΝΕΑΡΧΟΣ και ΦΟΡΜΙΩΝ.

Πρόοδος του προγράμματος

Αναφορικά με το Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ:

Δεύτερη FDI για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Οι θαλάσσιες δοκιμές αρχίζουν τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι δοκιμές τελικής αποδοχής και οι δραστηριότητες ετοιμότητας στη θάλασσα θα ολοκληρωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Προβλεπόμενη παράδοση τον Οκτώβριο του 2026.

Αναφορικά με το Φ/Γ ΦΟΡΜΙΩΝ:

Τρίτη FDI για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Οι αρχικές θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν στις 22 Ιουνίου. Αυτή η πρώτη περίοδος των δύο εβδομάδων επικεντρώνεται στην ασφάλεια και την πρόωση (ταχύτητα, ευελιξία…). Με τη διαδικασία παραγωγής – κύτος και PSIM ταυτόχρονα – οι κύριοι αισθητήρες των Combat Systems μπορούν να δοκιμαστούν από αυτήν την αρχική περίοδο.

Αυτή η πρόοδος είναι και η επιτυχία του φιλόδοξου σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP) της Naval Group, καθώς η φρεγάτα περιλαμβάνει πολυάριθμα υλικά που παράγονται στην Ελλάδα, παραδίδοντας όλα εγκαίρως: π.χ. AKMON (κονσόλες), METLEN (τορπιλοθύρες), KAFKAS (ηλεκτρικοί πίνακες), Marita HELLAS (σωσίβιες σχεδίες), MEVACO (εξοπλισμός θαλάσσιων συστημάτων), SALAMIS SHIPYARDS (προ-εξοπλισμένα κύτη), VIKING NORDSAFE HELLAS (RHIB).

Προβλεπόμενη παράδοση έως το τέλος του 2026.

Αναφορικά με το Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ:

Τέταρτη FDI για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, παραγγελία που έγινε τον Νοέμβριο του 2025.

Τα προεξοπλισμένα μπλοκ που κατασκευάζονται από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ήδη συναρμολογηθεί στην FDI Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ.

Η κατασκευή του κύτους προχωρά στην αποβάθρα και πρόσφατα έχει επιπλεύσει για την αλλαγή θέσης στην αποβάθρα.

Οι δραστηριότητες συναρμολόγησης και εξοπλισμού συνεχίζονται (εξοπλισμός, υγρά, μόνωση, σωληνώσεις, ηλεκτρικά συστήματα), πρόωση, βαφή κ.λπ. πριν από την έναρξή του την άνοιξη του 2027.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή της μονάδας πανοραμικού αισθητήρα και νοημοσύνης (PSIM).

Η FDI, ένα πλοίο υψηλής επιχειρησιακής ικανότητας

Ως φρεγάτα πρώτης γραμμής, η FDI έχει αποδείξει τις δυνατότητές της σε όλους τους τομείς του πολέμου (αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό, πολέμου επιφανείας και ασύμμετρων απειλών). Επεκτάσιμη και ευέλικτη, συνδυάζει όλα τα απαιτούμενα πεδία επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση, είτε αυτόνομα είτε σε πλαίσιο δύναμης κρούσης, των σημερινών και αναδυόμενων απειλών, όπως υποβρύχια τελευταίας γενιάς, υπερηχητικοί πύραυλοι, κυβερνοεπιθέσεις και πολύπλοκες ασύμμετρες απειλές. Η συμπαγής διάταξη και ο μοναδικός σχεδιασμός της την καθιστούν ιδανική για ποικίλα περιβάλλοντα και δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες παγκοσμίως.

Κύρια χαρακτηριστικά

Εκτόπισμα: κατηγορία 4.500 τόνων

Μήκος: 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αυτονομία: 45 ημέρες

Χωρητικότητα: πλήρωμα 125 ατόμων + 28 επιβάτες

Επικέντρωση στο HIP

Στο πλαίσιο του σχεδίου HIP (Hellenic Industrial Participation) που υπογράφηκε το 2022, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 120 συμβάσεις με περίπου 70 ελληνικές εταιρείες για την κατασκευή ελληνικών και γαλλικών FDI.

Εκτός από το πρόγραμμα FDI, αυτό το βιομηχανικό σχέδιο έχει προσφέρει σημαντικά και διαρκή οικονομικά οφέλη για την ελληνική βιομηχανία, διευκολύνοντας την ένταξη ελληνικών εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για τρέχοντα και μελλοντικά γαλλικά και εξαγωγικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή, 75 ελληνικές εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα εφοδιαστικής αλυσίδας της Naval Group. Από αυτή τη διευρυμένη προοπτική, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση (DITB) θα ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά ναυτικής άμυνας.

Πρόσφατα παραδείγματα:

Τον Μάρτιο, Η Naval Group και η METLEN υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για έργα υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας. Η Naval Group διοργάνωσε στην Αθήνα την Ημέρα Συνεργατών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Partners Day). Η εκδήλωση, που εγκαινιάστηκε από τον Διευθυντή της GDDIA, Υποστράτηγο Ionnais Bourras , αποσκοπεί στον εντοπισμό νέων ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ της Naval Group και των Ελλήνων εταίρων της, τόσο στο πλαίσιο προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διμερές επίπεδο, με στόχο τη διερεύνηση νέων τεχνολογικών πεδίων. Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 100 συμμετέχοντες, κυρίως από την ελληνική αμυντική βιομηχανία και τεχνολογική βάση, περιλαμβάνοντας εταιρείες, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα τεχνολογίας και ακαδημαϊκούς φορείς όπως πανεπιστήμια.

Τον Μάιο, υπογράφηκαν δύο σημαντικές συμβάσεις με τη Mevaco και την AKMON S.A. για την παραγωγή τεσσάρων σετ εξοπλισμού πλοίων, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 50 ηλεκτρονικές κονσόλες και ερμάρια για τις φρεγάτες FDI.

και την για την παραγωγή τεσσάρων σετ εξοπλισμού πλοίων, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 50 ηλεκτρονικές κονσόλες και ερμάρια για τις φρεγάτες FDI. Από το 2022, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ενταχθεί πλήρως στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για τα γαλλικά και ελληνικά προγράμματα FDI. Έχουν παραδοθεί 15 από τα 21 τμήματα που έχουν παραγγελθεί. Η συνέπεια στις παραδόσεις τους διασφαλίζει την έγκαιρη και υψηλής ποιότητας κατασκευή των FDI για τους ναυτικούς πελάτες. Αναμένονται περαιτέρω τμήματα, ενώ η επόμενη αποστολή έχει ήδη προγραμματιστεί για αυτό το καλοκαίρι.