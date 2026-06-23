oracle:-Έκοψε-21.000-θέσεις-εργασίας-σε-έναν-χρόνο-λόγω-ΑΙ

Η Oracle μείωσε κατά 21.000 τις θέσεις εργασίας της μέσα σε έναν χρόνο, καθώς η επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης μετασχηματίζει βίαια τον τεχνολογικό κλάδο και οδηγεί τους μεγάλους ομίλους σε σαρωτικές αναδιαρθρώσεις.

Σύμφωνα με την ετήσια χρηματιστηριακή έκθεση της εταιρείας, η Oracle απασχολούσε 141.000 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης τον Μάιο του 2026, έναντι 162.000 έναν χρόνο νωρίτερα.

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Η μείωση αντιστοιχεί σε σχεδόν 13% του συνολικού εργατικού δυναμικού της. Η ίδια η εταιρεία συνέδεσε τις περικοπές με την υιοθέτηση και εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητές της.

«Η υιοθέτηση και ανάπτυξη τεχνολογιών AI στις λειτουργίες μας έχει οδηγήσει και μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί σε μειώσεις του εργατικού δυναμικού μας», ανέφερε στην έκθεση.

Εκτίναξη του κόστους αναδιάρθρωσης

Το κόστος αναδιάρθρωσης της Oracle εκτοξεύθηκε στα 1,8 δισ. δολάρια, από 374 εκατ. δολάρια το προηγούμενο έτος. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται αποζημιώσεις αποχώρησης και άλλα κόστη που συνδέονται με τις περικοπές προσωπικού και τις αλλαγές στη δομή της εταιρείας.

Η Oracle προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους αναδιαρθρώσεις μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση στη λειτουργία της, να μειώσουν την παραγωγικότητα, να οδηγήσουν σε απώλεια θεσμικής γνώσης και να πλήξουν το ηθικό και τη διατήρηση εργαζομένων.

Οι επενδύσεις στην AI και η πίεση των αγορών

Οι περικοπές έρχονται ενώ η Oracle επενδύει επιθετικά στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Τον Ιανουάριο η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια άντλησης 50 δισ. δολαρίων μέσω χρέους και μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των AI υποδομών της.

Την ίδια ώρα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της αυξήθηκαν κατά 162%, στα 55,7 δισ. δολάρια, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο, στα -23,7 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της Oracle υποχωρούσε προσυνεδριακά, εν μέσω ευρύτερου sell-off στον τεχνολογικό κλάδο, ενώ από την αρχή του έτους καταγράφει απώλειες άνω του 15%.

Το ευρύτερο κύμα απολύσεων στην τεχνολογία

Η Oracle δεν είναι η μόνη εταιρεία που περικόπτει θέσεις εργασίας ενώ αυξάνει τις επενδύσεις στην AI. Meta, Google, Microsoft και Amazon έχουν ανακοινώσει φέτος επενδυτικά σχέδια που συνολικά μπορεί να φτάσουν τα 700 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη data centers και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Μάιο η Meta απέλυσε 8.000 εργαζομένους, δηλαδή περίπου το 10% του προσωπικού της, ενώ η Microsoft ξεκίνησε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για το 7% των εργαζομένων της στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το CNBC, η τεχνητή νοημοσύνη συνδέθηκε με περισσότερες από 50.000 απολύσεις στις ΗΠΑ το 2025, με μεγάλες εταιρείες όπως η Salesforce και η IBM να μειώνουν επίσης χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η νέα εξίσωση των Big Tech

Το μήνυμα από την Oracle και τους υπόλοιπους τεχνολογικούς κολοσσούς είναι σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί μόνο νέες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά αλλάζει ριζικά και τη δομή της απασχόλησης στον κλάδο.

Οι εταιρείες ξοδεύουν δεκάδες δισεκατομμύρια για υπολογιστική ισχύ, data centers και εξειδικευμένα συστήματα, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν προσωπικό σε τομείς που αυτοματοποιούνται ή θεωρούνται λιγότερο κρίσιμοι για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Η μεγάλη πρόκληση για τις αγορές είναι πλέον διπλή: αν οι τεράστιες δαπάνες για την AI θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη και αν το τίμημα αυτής της μετάβασης θα είναι μια παρατεταμένη περίοδος αναδιάρθρωσης και απώλειας θέσεων εργασίας στον ίδιο τον κλάδο που υπόσχεται το μέλλον.