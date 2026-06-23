pmi:-Για-τρίτο-συνεχόμενο-μήνα-συρρίκνωση-στην-οικονομία-της-Ευρωζώνης

Η οικονομία της Ευρωζώνης παρέμεινε για τον Μάιο σε περιβάλλον συρρίκνωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) που καταρτίζει η S&P Global και δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

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Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο σύνθετος PMI για την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 49,5 μονάδες έναντι των 48,5 μονάδων τον Απρίλιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 49,2 μονάδες.

Σημειώνεται πως κάθε μέτρηση υπό των 50 μονάδων φανερώνει συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ ο Μάιος είναι ο τρίτος συνεχόμενος μήνες όπου ο σύνθετος PMI για την Ευρωζώνη κινείται κάτω από τη «ζώνη» των 50 μονάδων.

Ο PMI μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 51,3 μονάδες έναντι 51,6 μονάδων τον Απρίλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 51,6 μονάδες.

Ο PMI υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 48,9 μονάδες έναντι 7,7 μονάδων τον Απρίλιο και έναντι 48,6 μονάδων που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ο Κρις Ουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global, ανέφερε:

«οικονομία της Eυρωζώνης επιδεικνύει επαρκή ανθεκτικότητα ώστε να παραμείνει, οριακά, εκτός ύφεσης. Ο προκαταρκτικός δείκτης PMI κατέγραψε μόνο μια ελαφρά πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Ιούνιο, πράγμα που σημαίνει ότι η έρευνα υποδηλώνει αμετάβλητο ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο.

«Υπάρχουν ευχάριστα νέα σχετικά με την επιβράδυνση της πρόσφατης πτώσης στη δραστηριότητα του τομέα των υπηρεσιών, με τους κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό και τον ελεύθερο χρόνο να παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης της ζήτησης μετά τις αρχικές διαταραχές που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Παράλληλα, ο μεταποιητικός τομέας συνεχίζει να επωφελείται από τη συσσώρευση αποθεμάτων, καθώς οι πελάτες προλαβαίνουν τις μελλοντικές αυξήσεις των τιμών ή τα προβλήματα εφοδιασμού εν μέσω των συνεχιζόμενων φόβων για ελλείψεις που συνδέονται με τον πόλεμο. Ωστόσο, αν και οι εκτεταμένες καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα συνέβαλαν σε περαιτέρω ανοδική πίεση στις τιμές, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ανησυχίες σχετικά με τις τάσεις της προσφοράς και των τιμών αρχίζουν να μετριάζονται.

«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας έχουν ήδη αρχίσει να μετακυλίονται στις επιχειρήσεις και, ως αποτέλεσμα, οι ρυθμοί πληθωρισμού του κόστους των εισροών και των τιμών πώλησης σημείωσαν πτώση τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας ότι η πρόσφατη απότομη αύξηση των τιμών ενδέχεται να έχει κορυφωθεί.»

Αναλυτικά, η έκθεση καταγράφει επιβράδυνση της πτώσης της δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται ελαφρώς. Παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής και στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, αλλά ενώ ο ρυθμός συρρίκνωσης επιβραδύνθηκε στη Γαλλία, η Γερμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας την τελευταία ενάμιση χρονιά. Εν τω μεταξύ, στο υπόλοιπο της Ευρωζώνης συνολικά παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση της παραγωγής, η μεγαλύτερη από την αρχή του έτους.

Η συνεχιζόμενη πτώση της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη αντανακλούσε τις περαιτέρω δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις στην εξασφάλιση νέων παραγγελιών κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, αν και ελαφρώς και με τον πιο αργό ρυθμό από τον Μάρτιο. Μια νέα, οριακή αύξηση στις νέες παραγγελίες του μεταποιητικού τομέα δεν ήταν επαρκής για να αντισταθμίσει την περαιτέρω πτώση της δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών.

Τιμές

Υπήρξαν ενδείξεις χαλάρωσης των πληθωριστικών πιέσεων τον Ιούνιο.



Αν και το κόστος των εισροών συνέχισε να αυξάνεται ραγδαία κατά τη διάρκεια του μήνα, ο ρυθμός πληθωρισμού επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αδύναμες αυξήσεις στις τιμές των εισροών παρατηρήθηκαν τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στον τομέα των υπηρεσιών.

Με τη σειρά του, ο ρυθμός πληθωρισμού των τιμών παραγωγής επιβραδύνθηκε επίσης τον Ιούνιο, αν και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι παρατηρήθηκε για το κόστος των εισροών. Και σε αυτό το σημείο, οι μεταποιητές συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρότερο πληθωρισμό σε σύγκριση με τους ομολόγους τους στον τομέα των υπηρεσιών.

Αποθέματα και εφοδιαστικές αλυσίδες

Οι μεταποιητές της Ευρωζώνης συνέχισαν να αναφέρουν επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης των προμηθευτών στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του έτους. Η τελευταία επιδείνωση στην απόδοση των προμηθευτών ήταν σημαντική, αν και η λιγότερο έντονη από τον Μάρτιο.



Η δραστηριότητα προμηθειών παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη τον Ιούνιο, τερματίζοντας έτσι μια τρίμηνη περίοδο επέκτασης που παρατηρήθηκε από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν εισροές σε μια περίοδο σοβαρών διαταραχών στην προσφορά και απότομης αύξησης των τιμών. Τα αποθέματα προμηθειών και τα αποθέματα τελικών προϊόντων μειώθηκαν επίσης.

Απασχόληση

Η απασχόληση πλησίασε τη σταθεροποίηση τον Ιούνιο, σημειώνοντας μόνο οριακή πτώση και τη μικρότερη από τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο ιδιωτικός τομέας της Ευρωζώνης δεν έχει καταγράψει αύξηση των θέσεων εργασίας για έξι συνεχόμενους μήνες. Καταγράφηκε μια νέα, αλλά οριακή αύξηση στα επίπεδα στελέχωσης στον τομέα των υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τις συνεχιζόμενες περικοπές θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης.

Περαιτέρω σημαντική μείωση της απασχόλησης παρατηρήθηκε στη Γερμανία, με το ρυθμό των περικοπών θέσεων εργασίας να παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με τον Μάιο.

Ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε γενικά σταθερός στη Γαλλία, ενώ η υπόλοιπη Ευρωζώνη στο σύνολό της κατέγραψε μια μικρή αύξηση στα επίπεδα στελέχωσης.

Προοπτικές

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη σημείωσε μικρή άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα στα μέσα του έτους, αφού τον Απρίλιο είχε πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 μηνών. Αν και οι εταιρείες της Ευρωζώνης αναμένουν κατά μέσο όρο αύξηση της παραγωγής κατά το επόμενο έτος, το κλίμα παρέμεινε σχετικά συγκρατημένο τον Ιούνιο.



Η εμπιστοσύνη βελτιώθηκε τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Μια ελαφρά πτώση της αισιοδοξίας μεταξύ των επιχειρήσεων στη Γερμανία αντισταθμίστηκε από το ισχυρότερο κλίμα στη Γαλλία και στο σύνολο της υπόλοιπης Ευρωζώνης.