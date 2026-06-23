Surprice Mobility: Η πρώτη ελληνική επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων με εταιρικό σταθμό στην Ιταλία

Η Surprice Mobility ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου εταιρικού σταθμού της στο αεροδρόμιο Milan Malpensa (MXP), γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία και για την ελληνική επιχειρηματικότητα στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων σε διεθνές επίπεδο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την έναρξη λειτουργίας του νέου σταθμού, η Surprice Mobility γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που αποκτά εταιρική παρουσία στην Ιταλία, μια από τις πιο ανταγωνιστικές και στρατηγικά σημαντικές αγορές στον τομέα της κινητικότητας στην Ευρώπη. Η λειτουργία του σταθμού στο Milan Malpensa αντανακλά τη φιλοδοξία της εταιρείας να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της παρουσία μέσω άμεσων επενδύσεων, ισχυρότερου λειτουργικού ελέγχου και βελτιωμένης εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Το Milan Malpensa είναι μια από τις κύριες διεθνείς πύλες εισόδου στην Ιταλία, εξυπηρετώντας εκατομμύρια ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματίες ετησίως. Για τη Surprice Mobility, ο νέος σταθμός δεν είναι απλώς μια επέκταση σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, αλλά μια στρατηγική δέσμευση για ανώτερα πρότυπα λειτουργίας, σύγχρονο στόλο και πιο ομαλή εμπειρία ενοικίασης σε μια αγορά με ιδιαίτερη εμπορική σημασία.

Ο σταθμός είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία και υποστηρίζεται από έμπειρη τοπική ομάδα, προσφέροντας στους πελάτες πρόσβαση σε διαφοροποιημένο στόλο, καθαρή επικοινωνία, ανταγωνιστικές επιλογές ενοικίασης και άμεση τοπική υποστήριξη από τη στιγμή της άφιξής τους στο Milan Malpensa.

«Το Milan Malpensa αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από έναν νέο σταθμό για τη Surprice Mobility. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επόμενη φάση της μάρκας μας», δήλωσε ο Νίκος Πασπαλάκης, διευθύνων σύμβουλος της Surprice Mobility.

«Ως η πρώτη ελληνική εταιρεία στον τομέα μας που αποκτά εταιρικό σταθμό στην Ιταλία, κάνουμε ένα βήμα με στρατηγική και συμβολική αξία. Το Μιλάνο εκφράζει τη φιλοδοξία μας να αναπτυσσόμαστε με κατεύθυνση την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια αξία — επενδύοντας σε αγορές όπου η Surprice μπορεί να δημιουργήσει ισχυρότερη λειτουργία, καλύτερη εμπειρία πελάτη και ένα πιο αξιόπιστο διεθνές δίκτυο κινητικότητας.»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Surprice Mobility, κ. Νίκος Πασπαλάκης

Η έναρξη του εταιρικού σταθμού στο Milan Malpensa εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Surprice Mobility να εξελιχθεί από ένα ταχέως αναπτυσσόμενο διεθνές brand ενοικίασης αυτοκινήτων σε ένα πιο δομημένο, τεχνολογικά υποστηριζόμενο δίκτυο κινητικότητας. Μέσω επιλεγμένων εταιρικών επενδύσεων, βελτιωμένων συστημάτων και αυστηρότερων λειτουργικών προτύπων, η εταιρεία στοχεύει να προσφέρει πιο σταθερή εμπειρία στους πελάτες της και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες και brokers της σε στρατηγικές αγορές.

Οι πελάτες που επιλέγουν τη Surprice Mobility στο Milan Malpensa μπορούν να περιμένουν μια πιο ομαλή εμπειρία ενοικίασης, καθαρή επικοινωνία, τοπική υποστήριξη και πρόσβαση σε στόλο που καλύπτει διάφορες ταξιδιωτικές ανάγκες — από ευέλικτες λύσεις πόλης έως μεγαλύτερα οχήματα για οικογενειακά και επαγγελματικά ταξίδια.

Ο νέος σταθμός είναι διαθέσιμος για κρατήσεις μέσω των επίσημων καναλιών της Surprice Mobility και επιλεγμένων συνεργαζόμενων πλατφορμών.