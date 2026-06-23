TITAN: Χρυσό μετάλλιο στην αξιολόγηση βιώσιμης ανάπτυξης από την EcoVadis για το 2026

Ο Όμιλος TITAN πέτυχε μια σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς απέσπασε για πρώτη φορά το Χρυσό Μετάλλιο της EcoVadis στην αξιολόγηση βιώσιμης ανάπτυξης για το 2026. Αυτή η επίδοση τοποθετεί τον Όμιλο ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, κατατάσσοντάς τον στο ανώτερο 5% των αξιολογηθέντων επιχειρήσεων και στο ανώτερο 2% των εταιρειών στους τομείς τσιμέντου, ασβέστη και γύψου.

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Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή πρόοδο του Ομίλου στην ενσωμάτωσή της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις δραστηριότητες και την αλυσίδα αξίας του, με βελτιωμένες επιδόσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, της εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επιχειρηματικής ηθικής και των υπεύθυνων προμηθευτών. Η αυξημένη βαθμολογία αναδεικνύει επίσης την μεγαλύτερη συνέπεια, διαφάνεια και ωριμότητα των συστημάτων διαχείρισης βιώσιμης ανάπτυξης και των σχετικών δημοσιεύσεων του Ομίλου.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN, δήλωσε: «Αυτή η διάκριση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο και ενισχύει την δέσμευσή μας για την επιτάχυνση του επιχειρηματικού μετασχηματισμού μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε λύσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και ενισχύουν το θετικό μας αποτύπωμα, ενσωματώνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων και της καινοτομίας, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.»

Η EcoVadis αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες αξιολόγησης βιώσιμης ανάπτυξης διεθνώς, έχοντας αξιολογήσει πάνω από 150.000 εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μεθοδολογία της προσφέρει στους επενδυτές, πελάτες και συνεργάτες ένα ανεξάρτητο σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των επιδόσεων και των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης των εταιρειών. Οι αξιολογήσεις βιώσιμης ανάπτυξης της EcoVadis βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και πλαίσια, όπως οι Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), οι συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) και το πρότυπο ISO 26000. Παράλληλα, παρέχουν τεκμηριωμένη ανάλυση της απόδοσης των επιχειρήσεων και έναν πρακτικό οδηγό για τη συνεχή βελτίωσή τους.