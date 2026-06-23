Y/KNOT Invest: Νέα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο η Βασιλική Ανδρεάδη

Η εταιρεία «Y/KNOT Invest A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

(1) Η κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από 22 Ιουνίου 2026.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 23 Ιουνίου 2026, εξελέγη η κ. Βασιλική Ανδρεάδη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αντικαταστήσει την παραιτηθείσα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της 23ης Ιουνίου 2026, για το υπόλοιπο της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθώντας την ανωτέρω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την απόφαση της 23.6.2026 (πρακτικό Δ.Σ. 650) ως εξής:

1. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Προέδρου του Δ.Σ. για τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.

3. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, σύμβουλος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Παναγιώτης Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος.

5. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί σε τέσσερα έτη από την ημερομηνία εκλογής τους στις 10.7.2025, με δυνατότητα αυτόματης παράτασης έως την ολοκλήρωση της προθεσμίας για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2029 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, όπως ισχύει, και με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, η εκλογή της κ. Βασιλικής Ανδρεάδη θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει τη δυνατότητα να την αντικαταστήσει, ακόμη και αν δεν έχει καταγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

(2) Στην ίδια συνεδρίαση της 23.06.2026, το Δ.Σ., μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της ίδιας ημερομηνίας, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί την ανεξάρτητη μη εκτελεστική μέλος του Δ.Σ. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση της παραιτηθείσας Καλλιόπης Παπαδοπούλου.

Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου όρισε ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 ε) του ν. 4449/2017, την κ. Βασιλική Ανδρεάδη και συγκροτήθηκε ως εξής:

1. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος.

2. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.

3. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, στοιχεία ως άνω, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.

Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί τη νόμιμη σύνθεσή της (άρθρο 44 §1 του ν. 4449/2017), και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει καθοριστεί ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τετραετής από την ημερομηνία εκλογής της στις 10.7.2025, με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2029 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 (στ) του ν. 4449/2017, η εκλογή της κ. Βασιλικής Ανδρεάδη θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει τη δυνατότητα να την αντικαταστήσει, ακόμη και αν δεν έχει καταγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.