Άνοδος-στη-wall-street-με-ώθηση-από-την-ανάκαμψη-των-τεχνολογικών-μετοχών 

Στη Wall Street, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο την Τετάρτη (24/6), καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν και οι τεχνολογικές μετοχές φαίνεται να ανακάμπτουν, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα της Micron Technology, τα οποία θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς σημειώνει άνοδο 0,37% κινούμενος στις 7,391.68 μονάδες, ενώ άνοδο καταγράφει και ο τεχνολογικός Nasdaq 100 κατά 0,47% στις 25,715.00 μονάδες. Στον αντίποδα, ο Dow Jones Industrial Average κινείται αυτή την ώρα οριακά κάτω από το μηδέν καταγράφοντας μικρή υποχώρηση 0,08% στις 51,624.85 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία και την Τετάρτη, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από την περίοδο πριν από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στο μέτωπο των μεμονωμένων μετοχών τώρα, οι μετοχές της Micron ενισχύονται κατά περίπου 4%, ενώ η Sandisk καταγράφει άνοδο σχεδόν 3%. Να σημειωθεί ότι οι δύο μετοχές του κλάδου των μνημών είχαν υποχωρήσει κατά 13% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Παράλληλα, το ETF Roundhill Memory (DRAM), το οποίο είχε σημειώσει πτώση 14% την Τρίτη, κατέγραψε άνοδο 3% πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

Η Micron πρόκειται να ανακοινώσει τα τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τετάρτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet, τα κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 20,83 δολάρια ανά μετοχή, με έσοδα ύψους 35,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Intel ενισχύεται κατά περισσότερο από 1%, μετά την πτώση 6% που κατέγραψε την Τρίτη. Αντίστοιχα, η Qualcomm, η οποία είχε χάσει 8% στην προηγούμενη συνεδρίαση, σημειώνει επίσης άνοδο άνω του 1%.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η συνολική υποχώρηση του τεχνολογικού κλάδου την Τρίτη (23/6) είχε οδηγήσει σε πτώση τόσο τον S&P 500, όσο και τον τεχνολογικά προσανατολισμένο Nasdaq Composite. Οι δύο δείκτες έχασαν 1,44% και 2,21% αντίστοιχα. Στην ίδια κατεύθυνση, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 45,87 μονάδες ή 0,09%.

Οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις μετοχών που συνδέονται με τη βιομηχανία των ημιαγωγών, με το ETF VanEck Semiconductor (SMH) να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με απώλειες 7%.

«Τα επιχειρήματα ότι η αγορά έχει εξαντληθεί από τεχνικής πλευράς μπορεί να έχουν βάση, όμως θα έλεγα ότι αρχίζουν να αναδύονται και θεμελιώδεις κίνδυνοι», δήλωσε ο Νταν Σκέλι, επικεφαλής έρευνας αγορών και στρατηγικής στη Morgan Stanley Wealth Management, μιλώντας στο CNBC.

«Έχουμε ακούσει για πολέμους τιμών μεταξύ ορισμένων κατασκευαστών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε δει να μειώνονται τα ενοίκια για παλαιότερες GPU, ενώ παρατηρούμε και μια αλλαγή στον τόνο της Microsoft, η οποία πριν από τρία χρόνια ηγήθηκε της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης με το ChatGPT και τη συνεργασία της με την OpenAI», ανέφερε. «Η Microsoft πλέον μιλά για μια νέα στρατηγική κατεύθυνση που δίνει έμφαση σε μοντέλα χαμηλότερου κόστους».

Επισημαίνεται ότι η Micron έχει καταγράψει εντυπωσιακή χρηματιστηριακή πορεία το 2026, με τη μετοχή της να αγγίζει νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα και να κλείνει την Τρίτη στα 1.051,77 δολάρια ανά μετοχή. Ωστόσο, ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της Freedom Capital Markets, προειδοποίησε ότι η μετοχή θα μπορούσε να υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Όπως είπε, η τιμή της θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 1.000 δολάρια. «Αυτό μπορεί να ακούγεται ως σημαντική διόρθωση, αλλά είναι ένα επίπεδο που οι traders θα παρακολουθούν στενά, καθώς θα την επαναφέρει πιο κοντά στον κινητό μέσο όρο των 20 ημερών», σημείωσε.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μεταξύ των κερδισμένων της Τετάρτης είναι και η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google, με τη μετοχή της να ενισχύεται σχεδόν κατά 1%, μετά την ανακοίνωση της S&P Global την Τρίτη ότι η εταιρεία θα αντικαταστήσει σύντομα τη Verizon στον δείκτη Dow Jones.