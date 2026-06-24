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    Άρειος-Πάγος:-Ορίστηκαν-οι-νέοι-εντεταλμένοι-ευρωεισαγγελείς
    Άρειος Πάγος: Ορίστηκαν οι νέοι εντεταλμένοι ευρωεισαγγελείς

    Άρειος Πάγος: Ορίστηκαν οι νέοι εντεταλμένοι ευρωεισαγγελείς

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Της Έλενας Γαλάρη

    Ορίστηκαν ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

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    Συγκεκριμένα:

    Από τον βαθμό του εισαγγελέα Εφετών οι δικαστές επέλεξαν τον Δημήτρη Ζημιανίτη, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών με αναπληρωματική τη συνάδελφό του Ολυμπία Κλειτσάκη.

    Από τον βαθμό του εισαγγελέα Πρωτοδικών επελέγησαν ο Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς με αναπληρωματικούς τους συναδέλφους τους Δομένικο-Θεολόγο Δελήβεη και Μαρία Ρηγοπούλου.

    Αίτημα για την διεύρυνση των ευρωπαίων εισαγγελέων είχε θέσει η επικεφαλής της Ευρωπαικής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, το οποίο είχε κάνει δεκτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης. 

    - sofokleous10.gr

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