Ανέλαβε-καθήκοντα-ο-νέος-διοικητής-του-ΕΟΠΥΥ-Αθ.-Ζαμάνης

Παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΥΥ, στο Μαρούσι, η τελετή παράδοσης-παραλαβής από την απερχόμενη διοικήτρια του Οργανισμού, Θεανώ Καρποδίνη, στο νέο διοικητή Αθανάσιο Ζαμάνη.

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Η κ. Καρποδίνη έκανε ένα σύντομο απολογισμό του έργου της, ενώ ο κ. Ζαμάνης αναφέρθηκε στις προκλήσεις και προτεραιότητές του στα νέα του καθήκοντα. Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε την Θεανώ Καρποδίνη για την επταετή θητεία της στον Οργανισμό και ευχήθηκε μια παραγωγική θητεία στο νέο διοικητή Αθανάσιο Ζαμάνη και στη μη εκτελεστική πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Δρ. Βασιλική Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου.

Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε σύσκεψη εργασίας μεταξύ του υπουργού Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη και του νέου διοικητή Αθανασίου Ζαμάνη.

- sofokleous10.gr

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