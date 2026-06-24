Απαραίτητο το «κόκκινο τηλέφωνο» ΗΠΑ – Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, λέει το Κατάρ

Την ανάγκη δημιουργίας απευθείας γραμμής επικοινωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποφυγή παρεμβολών από «ακραίους παράγοντες» στη διαδικασία επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, εκτιμώντας παράλληλα ότι η χώρα του θα επανέλθει σε κανονική παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσα σε λίγες εβδομάδες.

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Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε στους Financial Times ότι η συμφωνημένη από τις δύο πλευρές γραμμή επικοινωνίας είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και για τον συντονισμό επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, η απουσία τέτοιου μηχανισμού θα μπορούσε να επιτρέψει σε «οποιονδήποτε να προκαλεί σύγχυση» στις ναυτιλιακές επικοινωνίες, στέλνοντας ψευδείς προειδοποιήσεις σε πλοία, όπως για παράδειγμα μηνύματα του τύπου «επιστρέψτε, θα ανοίξουμε πυρ, είμαστε οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν».

«Αυτό συμβαίνει κάποιες φορές», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της γραμμής επικοινωνίας είναι κάθε απειλή προς πλοίο να επιβεβαιώνεται από το Ιράν πριν υπάρξει αντίδραση, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση.

Ανησυχίες για σαμποτάζ και εσωτερικές εντάσεις

Ο Καταριανός πρωθυπουργός αναγνώρισε επίσης ότι στο εσωτερικό του Ιράν ενδέχεται να υπάρχουν δυνάμεις που αντιτίθενται σε μια συμφωνία και μπορούν να επιχειρήσουν να την υπονομεύσουν, σημειώνοντας ότι αυτό είναι σύνηθες σε κάθε σύγκρουση.

Σταδιακή επαναλειτουργία του Ορμούζ και της αγοράς LNG

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αποτελεί βασικό στοιχείο της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών, αλλά και προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ δήλωσε ότι το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG παγκοσμίως, έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες για την επιστροφή σε κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεών του, μετά τη συμφωνία του μνημονίου κατανόησης.

«Μέσα σε λίγες εβδομάδες η παραγωγή θα επανέλθει στο κανονικό, εκτός από τις εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία QatarEnergy προετοιμάζεται για πλήρη επανεκκίνηση μόλις εξομαλυνθεί η κατάσταση στη θαλάσσια οδό.

Παράλληλα εκτίμησε ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα μέσα στις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής της συμφωνίας, αν και προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα απαιτήσει χρόνο.

Αβεβαιότητα για την πλήρη ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ σημείωσε ότι η άρση του καθεστώτος ανωτέρας βίας (force majeure) από την QatarEnergy θα γίνει μόνο όταν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια λειτουργίας.

Η εταιρεία είχε αναστείλει μέρος της παραγωγής μετά τις επιθέσεις στην περιοχή του Ρας Λαφάν και είχε αναβάλει σχέδια επέκτασης της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Επιπτώσεις στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, ακόμη και αν τα Στενά ανοίξουν πλήρως, με ελλείψεις σε κρίσιμα προϊόντα όπως λιπάσματα, πετροχημικά και ήλιο.

Αντιπαράθεση για τη διαχείριση των Στενών

Το Κατάρ δήλωσε ότι θα αντιταχθεί σε οποιοδήποτε σχέδιο επιβολής τελών διέλευσης από το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση στη θαλάσσια αυτή οδό αποτελεί ζωτικής σημασίας διάδρομο για την οικονομία του.

Παράλληλα, συζητείται νέο πλαίσιο διαχείρισης των Στενών με τη συμμετοχή του Ομάν και άλλων κρατών του Κόλπου.

Πολιτική και διπλωματική διάσταση των συνομιλιών

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ χαρακτήρισε τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Ελβετία ως «θεμέλιο» για μια μελλοντική μόνιμη συμφωνία, σημειώνοντας ότι «η πραγματική δουλειά τώρα ξεκινά».

Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός αποκλιμάκωσης για την ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με συμμετοχή διεθνών και περιφερειακών παραγόντων.

Τα φορτία των αποκλεισμένων πλοίων στο Ορμούζ κοστίζουν περίπου 125 δισ. δολάρια

Την ίδια ώρα, Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία διαφόρων τύπων παραμένουν αποκλεισμένα στον Κόλπο, παρά την αμερικανοϊρανική συμφωνία-πλαίσιο με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υποδεικνύει ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται σήμερα το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η μεγαλύτερη γερμανική ασφαλιστική υπολογίζει πως η αξία των αποκλεισμένων πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων τους, ανέρχεται σε χονδρικά 125 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη κι αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. «Η ναυτιλία παραμένει όμηρος αυτού του πολέμου», συνοψίζει ο Γιούστους Χάινριχ, ειδικός σε ζητήματα ασφάλισης πλοίων στην εταιρεία.