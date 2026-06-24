Ασφάλιστρα-υγείας:-Αυξήσεις-έως-12%-για-χιλιάδες-ασφαλισμένους-και-κέρδη-ρεκόρ-για-τις-εταιρείες

Η ΑΑΕΑ ολοκλήρωσε την πρώτη συγκεντρωτική επεξεργασία των στοιχείων που υπέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τις αναπροσαρμογές του 2026 στα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας.

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Στο καυτό θέμα των δυσβάσταχτων αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας επανέρχεται η νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή καθώς, σε αναδρομικούς ελέγχους διαπιστώθηκε πως 11 ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προβεί σε μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, οι οποίες επηρεάζουν περισσότερους από 200.000 καταναλωτές. Ως αποτέλεσμα αυτών των αυξήσεων, οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν κέρδη ύψους 295 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ για το 2026, τα κέρδη τους έχουν υπερβεί τα 319 εκατ. ευρώ, με το μέσο ρυθμό ετήσιας αύξησης στα ασφάλιστρα υγείας να ανέρχεται σε 7,49%.

Αυξήσεις από 8% έως 12% για το 55% των κατόχων

Λίγο παραπάνω από τους μισούς ιδιοκτήτες συμβολαίων ασφάλισης υγείας- συγκεκριμένα το 55%-βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυξήσεις της τάξης του 8% έως 12%, ενώ μείωση στα ασφάλιστρα υγείας τους έχει δει το αμελητέο ποσοστό των καταναλωτών αυτών των ασφαλιστικών προϊόντων, που ανέρχεται στο 0,07 % του συνόλου! Παράλληλα, τουλάχιστον το 9% των ιδιοκτητών συμβολαίων ασφαλίστρων υγείας έχει έρθει αντιμέτωπο με αυξήσεις τουλάχιστον της τάξης του 1%.

Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο και αναζητώντας την αιτιολόγηση αυτών των αυξήσεων αλλά και περισσότερη διαφάνεια και έλεγχο της αγοράς, η νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή ζητά να υπάρξει διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα της ιδιωτικής ασφάλισης και υπογραμμίζει την ανάγκη να κατανοεί ο ασφαλισμένος από πού προέρχεται η κάθε αύξηση.

«Μπαλάκι» οι ευθύνες στα ιδιωτικά θεραπευτήρια

Επί του θέματος, οι ασφαλιστικές εταιρείες «ρίχνουν το μπαλάκι» στα ιδιωτικά νοσοκομεία, υποστηρίζοντας ότι οι υπηρεσίες υγείας και τα νοσήλια διπλασιάζονται σε κόστος όταν ένας ασφαλισμένος που έχει ιδιωτικό ασφαλιστήριο υγείας πηγαίνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο για μια ιατρική πράξη. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως ενώ μια χολοκυστεκτομή μπορεί να κοστίζει 3.000 ευρώ αν ο ασθενής την πληρώσει ιδιωτικά, μόλις δηλώσει ότι έχει ιδιωτικό ασφάλιστρο υγείας, το κόστος της χειρουργικής επέμβασης «απογειώνεται» και μπορεί να φτάσει τα 6000 ευρώ. Τα νοσοκομεία από την μεριά τους αρνούνται την ευθύνη για την αύξηση στα ασφάλιστρα υγείας και ο αντίλογος συνεχίζεται με τους κατόχους των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων υγείας να….πληρώνουν το μάρμαρο και την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή να ζητά να πέσει περισσότερο φως. Η Αρχή υπογραμμίζει σε όλους τους τόνους πως η κοστολόγηση των ιδιωτικών ασφαλίστρων υγείας χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, καλύτερο έλεγχο της αγοράς και τους καταναλωτές να κατανοούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας από πού προέρχεται η κάθε αύξηση και πως αυτή δικαιολογείται.