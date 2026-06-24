Ασφυκτιά-η-Ευρώπη-από-τον-καύσωνα:-Ρεκόρ-μέσης-μέγιστης-θερμοκρασίας-στη-Γαλλία,-κόκκινος-συναγερμός-στη-Βρετανία-και-έκτακτα-μέτρα-σε-πολλές-χώρες

Περίπου 68.000 γαλλικά νοικοκυριά δεν είχαν σήμερα το πρωί ρεύμα στη Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή το οποίο συνδέεται με τη ζέστη, ανακοίνωσαν οι Αρχές του νομού Φινιστέρ.

Αυτές θα γίνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως προβλέπεται την Παρασκευή, με κάποιες «τροποποιήσεις» όπως διαλείμματα.

Επιπλέον, περίπου 10.000 υποψήφιοι για το εθνικό απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης στη Γαλλία, είδαν τις προφορικές εξετάσεις τους να αναβάλλονται αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Συνολικά περισσότεροι από 350 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της ηπείρου, θα αντιμετωπίσουν σήμερα μέγιστες θερμοκρασίες οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Συνολικά περισσότεροι από 350 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της ηπείρου, θα αντιμετωπίσουν σήμερα μέγιστες θερμοκρασίες οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 94 εκατομμύρια κάτοικοι της Γηραιάς Ηπείρου, οι περισσότεροι από τους οποίους στη Γαλλία και την Ισπανία, θα αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου.

Ο εθνικός θερμικός δείκτης (ITN) της Γαλλίας, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε 30 μετεωρολογικούς σταθμούς αναφοράς, έφτασε χθες τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 37,7 βαθμοί και είχε καταγραφεί στις 5 Αυγούστου 2003, κατά τη διάρκεια ενός από τους σφοδρότερους καύσωνες που έχουν πλήξει τη χώρα. Σύμφωνα με τη Météo-France, η χθεσινή ήταν η θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.

Στη Γαλλία καταρρίφθηκε χθες, Τρίτη, το ρεκόρ μέσης μέγιστης θερμοκρασίας, ενώ περιοχές της Βρετανίας τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Την ίδια ώρα, στο Βέλγιο δύο έφηβοι πνίγηκαν σε τεχνητή λίμνη και μεγάλο μέρος της Ευρώπης ασφυκτιά από τον καύσωνα.

«Η αιτία του περιστατικού είναι τυχαία και συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται την τρέχουσα περίοδο. Το περιστατικό αυτό δεν έχει προκαλέσει κανέναν τραυματισμό» διευκρίνισαν οι Αρχές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν. Ωστόσο δεν προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση πριν από το τέλος της ημέρας, το συντομότερο.

Το Φινιστέρ βρίσκεται μεταξύ των 58 γαλλικών διοικητικών περιφερειών που τέθηκαν χθες, Τετάρτη, σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης.

«Σαφέστατα, θα πρέπει όντως να πούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τοίχο επενδύσεων» όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δήλωσε η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπί. «Θα πρέπει για παράδειγμα να επανεξετάσουμε όλα τα αστικά μας δίκτυα, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα δίκτυα ύδρευσης, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα δίκτυά μας» τα σιδηροδρομικά, υπογράμμισε.

Ο Πύργος του Άιφελ και το Λούβρο κλείνουν νωρίτερα

Ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε χθες στις 16:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος) λόγω του καύσωνα, για να «εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες πρόσβασης» στο αξιοθέατο. Το Λούβρο, το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, θα κλείνει από σήμερα ως το Σάββατο δύο ώρες νωρίτερα. Επίσης το Μον-Σαιν-Μισέλ, το τουριστικό αξιοθέατο με τους περισσότερους επισκέπτες στη Γαλλία που βρίσκεται εκτός της περιοχής του Παρισιού, συνέστησε την αναβολή των επισκέψεων.

Σε κόκκινο συναγερμό το Ηνωμένο Βασίλειο

Κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη τέθηκε σε ισχύ στις 08:00 ώρα Γκρίνουϊτς (11:00 ώρα Ελλάδος) σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας.

«Στους καύσωνες, η θερμοκρασία στο εσωτερικό ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και ο αέρας γίνεται υπερβολικά ασφυκτικός» λέει στο AFP η Γιάνα Μάρκεβιτς, 33χρονη μηχανικός που ζει σε διαμέρισμα του ανατολικού Λονδίνου και έφτιαξε αίτηση με την οποία θα εξουσιοδοτούνται οι συνιδιοκτήτες να εγκαταστήσουν κλιματιστικά. «Ο σύζυγός μου και εγώ εργαζόμαστε και οι δύο από το σπίτι στο 100% και έχουμε κι έναν σκύλο σχεδόν 9 ετών. Όλοι υποφέρουμε από τη ζέστη, και αυτός».

Εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν χθες ενώ η Βρετανία ετοιμάζεται να ζήσει δύο μέρες με θερμοκρασίες ρεκόρ. «Μπορούμε όντως να πούμε ότι τα βρετανικά σχολικά κτίρια δεν είναι καλά προετοιμασμένα για τέτοια ζέστη. Έχουμε πάρα πολλά κτίρια που είναι πολύ παλιά», σημείωσε στο AFP ο Τζέιμς Μπάουεν, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Σχολείων.

Φωτογραφίες από το Λονδίνο:

Δύο έφηβοι πνίγηκαν στο Βέλγιο

Δύο 17χρονοι πνίγηκαν χθες σε τεχνητή λίμνη στην οποία απαγορεύεται το κολύμπι σε παλιό λατομείο που δεν χρησιμοποιείται πλέον στο Σπριμόν στο ανατολικό τμήμα του Βελγίου.

Παράλληλα, το Ατόμιουμ (Atomium) στις Βρυξέλλες, ένα από τα αξιοθέατα που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες στο Βέλγιο, αποφάσισε να περιορίσει τις ώρες υποδοχής του κοινού από σήμερα για τρεις ημέρες, λόγω της ζέστης. Το κτίριο αυτό με τις διάσημες σφαίρες του είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα που μπορεί να υπερθερμανθεί.

Δωρεάν χρήση σε πισίνες σε ανοιχτούς χώρους στο Άμστερνταμ

Οι κάτοχοι κάρτας δημότη «City Pass» θα μπορούν να κολυμπούν δωρεάν από σήμερα ως το Σάββατο σε έξι ανοιχτές πισίνες στο Άμστερνταμ. Οι δημοτικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι θεωρούν «σημαντικό ο καθένας να έχει την ευκαιρία να δροσιστεί».

Τα μαθήματα τελειώνουν νωρίτερα στα σχολεία της Βιέννης στην Αυστρία

Την ίδια ώρα, στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, αύριο, Πέμπτη, και την Παρασκευή, θα επιτρέπεται στους γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους από τις 12:00 από το σχολείο λόγω του καύσωνα.

«Είναι φρίκη» λέει εργαζόμενος σε μεταφορική στην Ισπανία

«Όταν μας χτυπάει ο ήλιος, θέλουμε να πεθάνουμε. Και μέσα στο φορτηγό (…) είναι φρίκη, πραγματικά φρίκη», λέει στη Μαδρίτη ο Βαλεντίν Φερνάντεθ, 54χρονος εργαζόμενος μεταφορικής εταιρείας. «Για μας αυτές οι μέρες είναι πολύ δύσκολες. Δεν έχουμε επιλογή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αν δεν δουλέψεις δεν θα έχεις να φας. Έτσι είναι».

Η Ισπανία τέθηκε χθες σχεδόν στο σύνολό της σε συναγερμό για καύσωνα, ενώ κάποιες περιοχές της Ανδαλουσίας, στο νότιο τμήμα της, της Χώρας των Βάσκων και της Κανταβρίας στο βόρειο τμήμα της τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό.

Σαν Σεμπαστιάν

Μπιλμπάο

Πορτοκαλί συναγερμός για καύσωνα και στη Δανία

Η Δανία θα κηρυχθεί την Παρασκευή, σχεδόν στο σύνολό της, σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο επίπεδο προειδοποίησης, καθώς θα πληγεί επίσης από τον καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα το μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας (DMI).

Αυτός ο συναγερμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τρία νησιά της σκανδιναβικής χώρας, θα διαρκέσει έως την Κυριακή το βράδυ.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι θερμοκρασίες, που σήμερα κυμαίνονταν μεταξύ 23 και 28 βαθμών Κελσίου νωρίς το απόγευμα τοπική ώρα, μπορεί να σκαρφαλώσουν στους 35 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας.