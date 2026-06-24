Ατζέντα-καθημερινότητας-για-την-3η-τετραετία

Της -

Μετά τον προγραμματισμό εξορμήσεων των κυβερνητικών και στελεχών στην περιφέρεια, το Μέγαρο Μαξίμου αρχίζει σταδιακά να δημοσιοποιεί επιμέρους πτυχές του προγράμματος με το οποίο η ΝΔ θα διεκδικήσει τρίτη κυβερνητική θητεία. Και μπορεί όλα αυτά να ενισχύουν την αίσθηση ότι οι εκλογές είναι κοντά, όμως από την κυβέρνηση επιμένουν ότι ο σχεδιασμός παραμένει οι κάλπες να στηθούν την άνοιξη του 2027.

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Στη Βουλή σήμερα, με επίκεντρο τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, καθώς θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η νομοθετική παρέμβαση που ανακοινώθηκε χθες για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, το θέμα της ακρίβειας και η πλατφόρμα PosoKanei και μια σειρά από παρεμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο και αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητοποίησης της κυβέρνησης, των περιοδειών και των συγκεντρώσεων που οργανώνονται, έχει ζητήσει από όλα τα στελέχη να επιμένουν στο σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε» για να μεταδίδεται η αίσθηση ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε πριν τις εκλογές του 2023. Παράλληλα, υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, συντάσσεται το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα, αυτό της διεκδίκησης τρίτης τετραετίας, με τίτλο «Ατζέντα 2030». Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, στο επίκεντρο του νέου προγράμματος βρίσκεται ο σχεδιασμός για γρήγορη ανάπτυξη και γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από ένα συνεκτικό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων και πρωτίστως μέσα από την προσπάθεια για μεταρρύθμιση του κράτους και μάχη με το λεγόμενο «βαθύ κράτος».

Καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν τις προτάσεις τους, με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας, αρχίζουν να αποκαλύπτονται στοιχεία από το κοινωνικό πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες:

τη στήριξη της οικογένειας με ενίσχυση της δυνατότητας φιλοξενίας των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ολοήμερα σχολεία, ώστε να είναι πιο εύκολο σε νέα ζευγάρια να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας,

την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μέσα από ένα μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, αλλά και με συνέχιση της παροχής κινήτρων για να αυξηθεί η προσφορά στέγης,

τη διαμόρφωση ίσων ευκαιριών για τα παιδιά σε όλη τη χώρα, είτε ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα είτε σε κάποιο απομακρυσμένο νησί ή ορεινό χωριό και

την περιφερειακή ανάπτυξη, όπου γίνεται λόγος για εξάντληση όλων των επενδυτικών κινήτρων και των εργαλείων που διαθέτει το κράτος για να στηριχθεί στην πράξη η ανάπτυξη της Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται, παρεμπιπτόντως, για τις περιοχές όπου η ΝΔ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πίεση από τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της και έχει ήδη καταγράψει από τις προηγούμενες εκλογές σημαντικές απώλειες σε σχέση με την ισχυρότατη παρουσία της εκεί κατά το παρελθόν.

Πρόκειται για μια δέσμη προτεραιοτήτων, που έρχεται να απαντήσει σε καίρια προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Σε ζητήματα για τα οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για τις επιδόσεις της κυβέρνησης μέχρι τώρα, και τα οποία τοποθετούνται ψηλά σε δημοσκοπικές μετρήσεις για τα μεγαλύτερα προβλήματα που οι πολίτες καλούνται να κατονομάσουν. Βεβαίως, η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει πειστικά και στο ερώτημα γιατί στην επόμενη τετραετία θα καταφέρει να τα αντιμετωπίσει καλύτερα από ότι μέχρι τώρα.

- sofokleous10.gr

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