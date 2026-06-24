Αύξηση πωλήσεων προβλέπει η διοίκηση της ΔΡΟΜΕΑΣ για φέτος

Η πορεία της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ παραμένει θετική, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

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Ο κ. Παπαπαναγιώτου επεσήμανε ότι, παρά τις διαρκείς προκλήσεις που χαρακτηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα, η ΔΡΟΜΕΑΣ καταφέρνει να επιδεικνύει βελτιωμένα αποτελέσματα, διατηρώντας μια σταθερή αναπτυξιακή κατεύθυνση και ενισχύοντας τη θέση της στις διεθνείς αγορές.

Δυνατή παρουσία στις διεθνείς αγορές

Η εταιρεία υλοποιεί σημαντικά έργα για διεθνείς οργανισμούς και μεγάλους πελάτες, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Γερμανικός Στρατός, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Όπως επισημάνθηκε, η εμπειρία από τις διεθνείς αγορές αναδεικνύει τη σημασία της διαφάνειας, των σαφών τεχνικών προδιαγραφών και των ίσων όρων ανταγωνισμού, στοιχεία που συμβάλλουν στην υγιή επιχειρηματική ανάπτυξη.

Θετικές προοπτικές για το 2026

Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 οι πωλήσεις θα ανέλθουν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διατηρώντας τη θετική δυναμική της εταιρείας. Παρά τις αβεβαιότητες που συνεχίζουν να επηρεάζουν το διεθνές οικονομικό τοπίο, η ΔΡΟΜΕΑΣ παραμένει προσηλωμένη στην υγιή χρηματοοικονομική βάση και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.

Συνεχείς επενδύσεις και διεθνής προβολή

Η ΔΡΟΜΕΑΣ επενδύει ετησίως ποσά από 1 έως 1,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την παραγωγική της υποδομή και αναπτύσσοντας νέα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Ταυτόχρονα, κατά την περίοδο 2025-2026 συμμετείχε σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις στο Μαρόκο, το Παρίσι και το Μιλάνο, ενώ τον προσεχή Οκτώβριο θα συμμετάσχει και στην έκθεση της Κολωνίας, στο πλαίσιο στρατηγικής που στοχεύει στην επέκταση του πελατολογίου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Ενεργειακές επενδύσεις και εξοικονόμηση πόρων

Ο Πρόεδρος της εταιρείας αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη έγκριση για τη σύνδεση συστήματος ιδιοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Net Billing, μια επένδυση που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Νέες προοπτικές από την αμερικανική αγορά

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας και στις νέες ευκαιρίες συνεργασίας με την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αναμένονται περαιτέρω θετικές εξελίξεις.

«Η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Παπαπαναγιώτου εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχιση της πορείας της ΔΡΟΜΕΑΣ, σημειώνοντας ότι η εταιρεία διαθέτει τις οικονομικές δυνατότητες, την τεχνογνωσία και την αναγνώριση στην αγορά προκειμένου να συνεχίσει να ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.