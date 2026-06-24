Βελτίωση-των-επιχειρηματικών-προοπτικών-στη-Γερμανία-λόγω-υποχωρήσεων-στη-Μέση-Ανατολή

Ο δείκτης προσδοκιών του ινστιτούτου Ifo αυξήθηκε στις 84,1 μονάδες από τις αναθεωρημένες 83,9 μονάδες του προηγούμενου μήνα.

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Οι επιχειρηματικές προοπτικές της Γερμανίας βελτιώθηκαν ελαφρώς τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα να μετριαστούν οι ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Ο δείκτης προσδοκιών του ινστιτούτου Ifo αυξήθηκε στις 84,1 μονάδες από τις αναθεωρημένες 83,9 μονάδες του προηγούμενου μήνα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι χαμηλότερο από τη μέση εκτίμηση των 84,8 μονάδων, που προέκυψε από έρευνα της -. Ο δείκτης που μετρά τις τρέχουσες συνθήκες βελτιώθηκε αισθητά.

«Αναμένουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί τους επόμενους μήνες για τη γερμανική οικονομία», δήλωσε ο πρόεδρος του Ifo, Κλέμενς Φουέστ, στο - Television την Τετάρτη. «Οι τρέχουσες προβλέψεις αναθεωρούνται προς τα πάνω, αλλά πολύ αργά».

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα στοιχεία της Τρίτης, τα οποία αποκάλυψαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα επιδεινώθηκε απροσδόκητα αυτό το μήνα, καθώς η υποχώρηση της εμπιστοσύνης, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδήγησε τη δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών σε πτώση με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022.

Μετά από ένα καλό ξεκίνημα της χρονιάς, η οικονομία αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η Bundesbank προβλέπει ετήσια ανάπτυξη 0,5%, πολύ κάτω από το «έτος ανάπτυξης» που είχε υποσχεθεί ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πριν από τη σύγκρουση με το Ιράν. Οι δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές λειτουργούν πλέον ως «μαξιλάρι» αντί να αναζωογονούν την ανάπτυξη.

«Υπάρχει αυτός ο συνδυασμός διαρθρωτικών παραγόντων και μακροοικονομικών σοκ», δήλωσε ο Φουέστ. «Το πρώτο εξάμηνο του έτους χάθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν. Και συνολικά, η ανάπτυξη στην πργματικότητα οφείλεται στις δημόσιες δαπάνες».

Οι εταιρείες νιώθουν την πίεση, με την BMW AG πρόσφατα να εκδίδει προειδοποίηση για τα κέρδη της και να δηλώνει ότι ο πόλεμος βλάπτει το καταναλωτικό κλίμα σε όλο τον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια αποτέλεσε ένα ακόμη εμπόδιο. Και παρά την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, οι αγορές εξακολουθούν να προβλέπουν μία ακόμη αύξηση το 2026.

«Πιθανότατα θα χρειαστούν μερικές ακόμη εβδομάδες μέχρι οι γερμανικές εταιρείες να πιστέψουν πραγματικά ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν υποχωρήσει», δήλωσε ο Ρόμπιν Βίνκλερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για τη Γερμανία. «Ένα πειστικό πακέτο μεταρρυθμίσεων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω το κλίμα, ειδικά με την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών».