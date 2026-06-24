Βενεζουέλα: Έρχεται η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους στην ιστορία – Ξεπερνά ακόμη και την Ελλάδα του 2012

Μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους που έχει καταγραφεί ποτέ βρίσκεται η Βενεζουέλα.

Η μεταβατική κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται να αποκαλύψει ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της φθάνουν τα 240 δισ. δολάρια — πολύ υψηλότερα από τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις των επενδυτών.

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Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των Financial Times, το Καράκας αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να παρουσιάσει στους πιστωτές πλήρη εικόνα των δημόσιων οικονομικών του, αποκαλύπτοντας χρέος που υπερβαίνει κατά πολύ τις προβλέψεις της αγοράς, οι οποίες τοποθετούσαν το σύνολο των υποχρεώσεων μεταξύ 150 και 200 δισ. δολαρίων.

Η διαδικασία ξεκινά λίγους μήνες μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη τον Ιανουάριο έπειτα από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, και ενώ η νέα ηγεσία επιχειρεί να επαναφέρει τη χώρα στις διεθνείς αγορές ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία οικονομικής απομόνωσης.

Χρέος πάνω από το 200% του ΑΕΠ

Η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές έως το τέλος του έτους, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή της χώρας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Centerview Partners, έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο βιωσιμότητας του χρέους, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές Ιουλίου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει νέο μακροοικονομικό πλαίσιο, στο οποίο το ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται μόλις στα 100 δισ. δολάρια, έναντι περίπου 370 δισ. δολαρίων το 2012, την τελευταία πλήρη χρονιά διακυβέρνησης του Ούγκο Τσάβες.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα ξεπερνά το 200%, επίπεδο που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιμο ακόμη και για ανεπτυγμένες οικονομίες.

Υπερβαίνει το ελληνικό PSI

Εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, η υπόθεση της Βενεζουέλας θα ξεπεράσει το ελληνικό PSI του 2012, το οποίο αφορούσε περίπου 200 δισ. δολάρια και μέχρι σήμερα θεωρείται η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους που έχει πραγματοποιηθεί.

Η περίπτωση της Βενεζουέλας θεωρείται ακόμη πιο περίπλοκη λόγω της πολυπλοκότητας των υποχρεώσεων και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από τη στάση πληρωμών.

Τα κρατικά ομόλογα και τα ομόλογα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA αντιπροσωπεύουν περίπου 60 δισ. δολάρια χρέους, ενώ οι απλήρωτοι τόκοι μετά τη χρεοκοπία υπολογίζονται σε ακόμη 40 δισ. δολάρια και αυξάνονται κατά περίπου 5 δισ. δολάρια ετησίως.

Από την Κίνα έως τις δικαστικές αποζημιώσεις

Πέρα από τα ομόλογα, η χώρα φέρεται να οφείλει δεκάδες δισεκατομμύρια σε πετρελαϊκές εταιρείες, εμπορικούς πιστωτές και επιχειρήσεις που δεν πληρώθηκαν για υπηρεσίες και προμήθειες.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι υπάρχουν νομικές αξιώσεις άνω των 20 δισ. δολαρίων από εταιρείες των οποίων οι περιουσίες απαλλοτριώθηκαν επί Τσάβες.

Στο συνολικό πακέτο περιλαμβάνονται επίσης υποχρεώσεις προς την Κίνα, οι οποίες υπολογίζονται μεταξύ 10 και 20 δισ. δολαρίων, περίπου 6 δισ. δολάρια προς τη Ρωσία, καθώς και οφειλές περίπου 4 δισ. δολαρίων προς αναπτυξιακές τράπεζες.

Οι αγορές ζητούν το ΔΝΤ

Παρά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, αρκετοί επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες επειδή η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους δεν εκπονείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη εξέλιξη για τόσο μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το ΔΝΤ έχει κεντρικό ρόλο στον προσδιορισμό του μεγέθους του προβλήματος και των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Αν και η Βενεζουέλα επανέλαβε φέτος τις επαφές της με το Ταμείο μετά από επτά χρόνια απομόνωσης, το ΔΝΤ ξεκαθάρισε ότι δεν συμμετέχει στη διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Η απουσία του δημιουργεί ερωτήματα για το πώς θα αξιολογηθεί τελικά η βιωσιμότητα του χρέους και ποιο θα είναι το ύψος του «κουρέματος» που θα ζητήσει το Καράκας από τους πιστωτές.

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo

Το κλειδί είναι το πετρέλαιο

Τελικά, η επιτυχία της αναδιάρθρωσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της Βενεζουέλας να αναβιώσει την πετρελαϊκή της βιομηχανία.

Τα τελευταία στοιχεία της κεντρικής τράπεζας δείχνουν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου ανήλθαν σε 5,5 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 4,4 δισ. δολαρίων στο τέλος της περιόδου Μαδούρο.

Η βελτίωση είναι αισθητή, ωστόσο απέχει ακόμη πολύ από τα επίπεδα που κατέγραφε η χώρα πριν από τη χρεοκοπία και τις αμερικανικές κυρώσεις.

Γι’ αυτό και αρκετοί διαχειριστές κεφαλαίων θεωρούν ότι η διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί γρήγορα. Αν και ο στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία έως το τέλος του 2026, πολλοί εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία θα παραταθεί και μέσα στο 2027.