Βιοτέρ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 68 εκατ. ευρώ και ΑΜΚ έως 2 εκατ. ευρώ

Tη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 68 εκατ. ευρώ και ΑΜΚ έως 2 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Βιοτέρ.

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Tη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 68 εκατ. ευρώ και ΑΜΚ έως 2 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Βιοτέρ.

Ειδικότερα, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €67.857.850,44, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €4,16 σε €0,30, με σκοπό την απόσβεση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών, χωρίς μεταβολή του αριθμού των μετοχών και χωρίς επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ενέκρινε η ΓΣ.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙOΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΒΙOΤΕΡ Α.Ε.” (εφεξής: η “Εταιρεία”) γνωστοποιεί ότι μέτοχοί της συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, σύμφωνα με την από 29/05/2026 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή μέσω νομίμου εκπροσώπου τους ως προς τα νομικά πρόσωπα) δεκαοκτώ (18) μέτοχοι ή εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες έξι (9.257.006) μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 52,65% επί του συνόλου των 17.579.754 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο κ. Ευάγγελος Στράτης που εξελέγη ομοφώνως από τους μετόχους. Υφισταμένης της προβλεπόμενης από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως [Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού], ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Στράτης εισηγήθηκε την αλλαγή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, που έχει ως εξής: “Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος κατέχει δίπλωμα πολιτικού μηχανικού”, ώστε να απαλειφθεί η απαίτηση για τον Γενικό Διευθυντή να κατέχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 9.257.006 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την πρόταση αυτή και η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού τροποποιήθηκε ως εξής: “Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας”.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διατάξεως [Εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός της θητείας του], μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου από το Δ.Σ. της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 9.257.006 υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου και αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Ευάγγελος Στράτης του Γεωργίου

2. Αντωνία Κατσαρού του Αντωνίου

3. Ανδρέας Μαυροσκότης του Γεωργίου

4. Αντώνιος Μαυροσκότης του Γεωργίου

5. Φραγκίσκος Γονιδάκης του Κωνσταντίνου

6. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 24.6.2032, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία. Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τους α) Φραγκίσκο Γονιδάκη και β) Κωνσταντίνο Βαρσάμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή του, προκειμένου να ορισθούν οι ιδιότητες των μελών του και να συγκροτηθούν οι προβλεπόμενες επιτροπές.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως [Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με απορρόφηση ζημιών ποσού 68.000.000,00 € και παράλληλα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως ποσού 2.000.000 € με πρόβλεψη για μερική κάλυψη, με άσκηση δικαιώματος προτίμησης]αποφασίζεται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι με ψήφους 9.257.006 υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, έχοντας λάβει υπόψη την από 28.5.2026 Συμφωνία που επετεύχθη με τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων CEPAL, Intrum και DoValue για τη συνολική διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, την ανάγκη χρηματοδότησης της υλοποίησης της νέας συμφωνίας εξυγίανσης που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας των και διαχειριστριών εταιρειών/ πιστωτικών ιδρυμάτων, οι βασικοί όροι της οποίας αποτυπώνονται στην από 28.5.2026 Συμφωνία, την από 29.5.2026 εισήγηση του Δ.Σ. και την από 10.6.2026 σχετική έκθεση του Δ.Σ.:

α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €67.857.850,44, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €4,16 σε €0,30, με σκοπό την απόσβεση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών, χωρίς μεταβολή του αριθμού των μετοχών (ο οποίος ανέρχεται σε 17.579.754 μετοχές) και χωρίς επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €2.000.000, με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης, μέσω έκδοσης έως 6.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης €0,30 ανά μετοχή. Στην αύξηση παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, καθώς και δικαίωμα προεγγραφής για τους δικαιούχους του δικαιώματος προτίμησης για τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις επιμέρους διαδικαστικές λεπτομέρειες της αύξησης, εκθέτοντας ότι για τον καθορισμό των σχετικών προθεσμιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το χρονικό σημείο της δημοσίευσης του πληροφοριακού δελτίου, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού της διαδικασίας και των ημερομηνιών άσκησης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων προτίμησης, της διαδικασίας προεγγραφής και κατανομής τυχόν αδιάθετων μετοχών, της εγκρίσεως και οριστικοποιήσεως του πληροφοριακού δελτίου, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν για την υλοποίηση της νέας συμφωνίας εξυγίανσης της Εταιρείας, κατά τα προεκτεθέντα, καθώς και την υποστήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής.

Η Εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με νεότερες ανακοινώσεις.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως [Έγκριση αποφάσεων για διευθέτηση Δανείων και Νέα Συμφωνία Εξυγίανσης], η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, ήτοι με 9.257.006 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τη σύναψη νέας συμφωνίας εξυγίανσης που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και των διαχειριστριών εταιρειών/ πιστωτικών ιδρυμάτων, οι βασικοί όροι της οποίας αποτυπώνονται στην από 28.5.2026 Συμφωνία που επετεύχθη με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων CEPAL, Intrum και DoValue για τη συνολική διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, το περιεχόμενο της οποίας ανέγνωσε η κυρία Αντωνία Κατσαρού, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση, εξειδίκευση και ρύθμιση ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών, σύναψη, υπογραφή και υλοποίηση της νέας συμφωνίας εξυγίανσης.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις] Δεν τέθηκαν άλλα θέματα.

Όλες οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με 9.257.006 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου και ποσοστό 52,65% επί του συνόλου των 17.579.754 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.